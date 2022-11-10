В Украине появится новый Opel Astra 2022: подробности и комплектации (фото) — Finance.ua
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В Украине появится новый Opel Astra 2022: подробности и комплектации (фото)

Фондовый рынок
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В Украине появится новый Opel Astra 2022: подробности и комплектации (фото)
Новый Opel Astra в Украине предложат в богатых комплектациях. Хэтчбек будет доступен в бензиновой и дизельной версиях.
В Украине во время войны продолжают появляться новинки мирового автопрома. Так, вскоре в нашей стране появится новый Opel Astra шестого поколения. Об этом сообщает официальный сайт немецкой марки.
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Opel Astra 2022 предложат в кузове хэтчбек, но в линейке также есть и универсал. Модель С-класса стала солиднее на вид и отличается граненым дизайном. В ее основе лежит новая платформа концерна Stellantis, которую также использует Peugeot 308.
В салоне появилась виртуальная панель приборов, а 10-дюймовый дисплей мультимедиа повернут к водителю. Хэтчбек обладает вместительным 422-литровым багажником.
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Новый Opel Astra в Украине со старта предложат с двумя 130-сильными турбомоторами — 1,2-литровым бензиновым и 1,5-литровым дизельным. В последнем случае расход топлива составляет 3,6 л/100 км, хотя есть и более экономичные гибридные модификации. Все версии будут поставлять с 8-ступенчатой автоматической КПП.
Вариант Elegance добавляет двухзонный климат-контроль и адаптивный круиз-контроль. Среди опций есть матричная оптика, электропривод сидений и система мониторинга «слепых» зон.

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По материалам:
Фокус
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