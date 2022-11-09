Lamborghini готовит первый электромобиль в своей истории: каким он будет — Finance.ua

Lamborghini готовит первый электромобиль в своей истории: каким он будет
В Lamborghini начали разработку своей первой электрической модели. Информацию официально подтвердил СЕО итальянской компании Стефан Винкельманн британскому изданию Auto Express.
Первый электромобиль Lamborghini презентуют в 2028 году. Он будет полностью новой моделью и не заменит ни один из существующих Lamborghini.
По словам Стефана Винкельмана, электрокар будет четырехместным купе, лучше приспособленным к повседневному использованию, чем суперкары Lamborghini. Также он сообщил, что у авто будет достаточно высокий клиренс.
Новый Lamborghini построят на электрической платформе SSP. В скором времени ее будут использовать все дорогие электрокары концерна Volkswagen.
Появлению электромобиля будут предшествовать подзаряжаемые гибриды. В 2023 году бензо-электрическую установку получит новый флагманский суперкар, который придет на смену модели Aventador. Далее последуют гибридные преемник Lamborghini Huracan и кроссовер Urus.
Вместе с тем, Стефан Винкельманн отметил, что в Lamborghini постараются как можно дольше выпускать модели с бензиновыми двигателями, пусть и дополненными электромотором, ведь они пользуются спросом у клиентов марки.
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