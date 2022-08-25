Lamborghini Urus получил версию мощностью 666 лошадиных сил — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Lamborghini Urus получил версию мощностью 666 лошадиных сил

Технологии&Авто
19
Lamborghini Urus получил версию мощностью 666 лошадиных сил
Lamborghini Urus получил версию мощностью 666 лошадиных сил, www.motor1.com
Lamborghini Urus, представленный в декабре 2017 года, обеспечил итальянскому производителю суперкаров значительный прирост финансовых показателей, сходя с конвейера в одной-единственной модификации. Теперь, чтобы закрепить успех, кроссоверу добавили новую версию.
Это та самая машина, которая недавно установила новый рекорд Пайкс-Пика для серийных вседорожников. Ее назвали Urus Performante — явно по аналогии с Huracan Performante.
«Заряженная» модификация получила форсированный с 650 до 666 л.с. четырехлитровый V8 (момент остался равным 850 Нм), новую пружинную подвеску. Дорожный просвет снизился на 20 мм, колено расширилось на 16 мм, а общая длина за счет альтернативного обвеса выросла на 25 мм. А еще появился новый ездовой режим для бездорожья — Rally.
Lamborghini Urus получил версию мощностью 666 лошадиных сил
www.motor1.com
Lamborghini Urus Performante выделяется новым передним бампером, капотом, задним спойлером, диффузором и рядом с другими деталями кузова. Основное использование углепластика (как утверждается — рекордное для своего сегмента) плюс включенная в стандартное оснащение титановая выпускная система Akrapovič позволила снизить массу на 47 кг.
Базовыми для моделей стали 22-дюймовые колесные диски с креплением титановыми болтами, опционально доступны 23-дюймовые.
По сравнению со стандартной моделью время разгона до 100 км/ч уменьшилось с 3,6 до 3,3 секунды — это до уровня конкурентного Aston Martin DBX707. При этом максимальная скорость символически выросла с 305 до 306 км/ч.
Lamborghini Urus получил версию мощностью 666 лошадиных сил
www.motor1.com
В родной Италии Lamborghini Urus Performante будет стоить от 215261 евро, в других странах континентальной Европы — от 218487 евро.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.