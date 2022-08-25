Lamborghini Urus получил версию мощностью 666 лошадиных сил — Finance.ua

Lamborghini Urus получил версию мощностью 666 лошадиных сил Сегодня 03:38 — Технологии&Авто

Lamborghini Urus получил версию мощностью 666 лошадиных сил, www.motor1.com

Lamborghini Urus, представленный в декабре 2017 года, обеспечил итальянскому производителю суперкаров значительный прирост финансовых показателей, сходя с конвейера в одной-единственной модификации. Теперь, чтобы закрепить успех, кроссоверу добавили новую версию.

Это та самая машина, которая недавно установила новый рекорд Пайкс-Пика для серийных вседорожников. Ее назвали Urus Performante — явно по аналогии с Huracan Performante.

«Заряженная» модификация получила форсированный с 650 до 666 л.с. четырехлитровый V8 (момент остался равным 850 Нм), новую пружинную подвеску. Дорожный просвет снизился на 20 мм, колено расширилось на 16 мм, а общая длина за счет альтернативного обвеса выросла на 25 мм. А еще появился новый ездовой режим для бездорожья — Rally.

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Lamborghini Urus Performante выделяется новым передним бампером, капотом, задним спойлером, диффузором и рядом с другими деталями кузова. Основное использование углепластика (как утверждается — рекордное для своего сегмента) плюс включенная в стандартное оснащение титановая выпускная система Akrapovič позволила снизить массу на 47 кг.

Базовыми для моделей стали 22-дюймовые колесные диски с креплением титановыми болтами, опционально доступны 23-дюймовые.

По сравнению со стандартной моделью время разгона до 100 км/ч уменьшилось с 3,6 до 3,3 секунды — это до уровня конкурентного Aston Martin DBX707. При этом максимальная скорость символически выросла с 305 до 306 км/ч.

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В родной Италии Lamborghini Urus Performante будет стоить от 215261 евро, в других странах континентальной Европы — от 218487 евро.

Телеканал 24 По материалам:

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