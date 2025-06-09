Спортивные и развлекательные компании увеличили свои доходы (инфографика) — Finance.ua
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Спортивные и развлекательные компании увеличили свои доходы (инфографика)

Фондовый рынок
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Спортивные и развлекательные компании увеличили свои доходы (инфографика)
Спортивные и развлекательные компании увеличили свои доходы (инфографика)
Как сообщает Опендатабот, на 10% вырос общий доход Индекса Опендатабота 2025 в категории спорт и развлечения — до 3,47 млрд грн.
Но при этом всего 3 компании получили прибыль 6,49 млн грн, в то время как все остальные получили 1,11 млрд грн убытков.
В десятку лучших вошли 5 футбольных клубов, 2 сети спортивных клубов и 2 центра отдыха и развлечений.
Спортивные и развлекательные компании увеличили свои доходы (инфографика)
В 1,7 раза упал доход ФК Динамо Киев, но это не помешало ему возглавить рейтинг. Клуб, входящий в группу братьев Суркисов, получил 913,65 млн грн дохода в прошлом году. Несмотря на это, он понес убытки в размере 784,07 млн ​​грн. Для сравнения, еще в 2023 году динамовцы были в плюсе на 345,67 млн ​​грн.
Второе и третье места заняли компании, связанные с сетью Спорт Лайф. Спорт Лайф Киев-1 (владелец Татьяна Подрезова) и Спорт Лайф Киев-6 (владелец Лариса Пахомова) увеличили свой доход в 1,5 раза до 545,8 млн грн и 377,56 млн грн соответственно. Однако их прибыль возросла не столь равномерно, в 15 раз до 1,03 млн грн в Киев-1 и в 2 раза до 2,2 млн грн в Киев-6.
ФК Кривбасс занял 4 место с доходом 287,12 млн грн, что в 1,6 раза больше, чем в 2023 году. За год компании удалось уменьшить свои убытки в 3,4 раза — до 1,1 млн грн.
Термал Фюрдо (термальные воды Косино) закрыла пятерку лидеров. Ее доход уменьшился на 16% по сравнению с 272,76 млн грн. Однако в 8 раз уменьшились и убытки по сравнению с 2023 годом — до 6,47 млн ​​грн.
Шахтер-сервис Рината Ахметова закрыл топ-10 с доходом 182 млн грн и в 3,3 раза меньше убытков, чем в 2023 году — 7,4 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
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