В Украине появилась новая специальность — операторы БПЛА по обнаружению взрывчатки — Finance.ua
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В Украине появилась новая специальность — операторы БПЛА по обнаружению взрывчатки

Личные финансы
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В Украине появилась новая специальность — операторы БПЛА по обнаружению взрывчатки
В Украине появилась новая специальность — операторы БПЛА по обнаружению взрывчатки
В Украине официально вводится новая категория операторов — внешних пилотов беспилотных летательных аппаратов, которые выполняют задачи по аэроразведке и обнаружению взрывоопасных предметов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Соответствующий стандарт утвердил Национальный орган по стандартизации Украины. Документ внедряет ключевые принципы и требования к применению механизированных средств разминирования (МСР) при очистке территорий взрывоопасных предметов. Он вступит в силу с 1 мая 2025 года.
Кроме того, благодаря внедрению этого стандарта:
  • регламентируется использование различных типов МСР — от средств обработки почвы до оборудования для выявления и обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • устанавливаются требования к операторам МСР, их обучению и сертификации;
  • нормируются меры безопасности при эксплуатации техники, включая дистанционное и автономное управление;
  • гармонизируется национальная нормативная база с международными стандартами IMAS (International Mine Action Standards).
Разработку стандарта осуществляли специалисты Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности и другие заинтересованные стороны в сфере противоминной деятельности.
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Отдельно следует отметить, что для тестирования механизированных средств разминирования планируется создание специального полигона. Это позволит обеспечить проверку техники в реальных условиях, повышая эффективность ее использования.
Этот стандарт является важным шагом по повышению эффективности гуманитарного разминирования в Украине и внедрению передовых мировых практик в борьбе с минной угрозой.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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