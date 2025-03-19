В Украине появилась новая специальность — операторы БПЛА по обнаружению взрывчатки Сегодня 12:18 — Личные финансы

В Украине появилась новая специальность — операторы БПЛА по обнаружению взрывчатки

В Украине официально вводится новая категория операторов — внешних пилотов беспилотных летательных аппаратов, которые выполняют задачи по аэроразведке и обнаружению взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Соответствующий стандарт утвердил Национальный орган по стандартизации Украины. Документ внедряет ключевые принципы и требования к применению механизированных средств разминирования (МСР) при очистке территорий взрывоопасных предметов. Он вступит в силу с 1 мая 2025 года.

Кроме того, благодаря внедрению этого стандарта:

регламентируется использование различных типов МСР — от средств обработки почвы до оборудования для выявления и обезвреживания взрывоопасных предметов;

устанавливаются требования к операторам МСР, их обучению и сертификации;

нормируются меры безопасности при эксплуатации техники, включая дистанционное и автономное управление;

гармонизируется национальная нормативная база с международными стандартами IMAS (International Mine Action Standards).

Разработку стандарта осуществляли специалисты Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности и другие заинтересованные стороны в сфере противоминной деятельности.

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Отдельно следует отметить, что для тестирования механизированных средств разминирования планируется создание специального полигона. Это позволит обеспечить проверку техники в реальных условиях, повышая эффективность ее использования.

Этот стандарт является важным шагом по повышению эффективности гуманитарного разминирования в Украине и внедрению передовых мировых практик в борьбе с минной угрозой.

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