В Украине появилась новая форма трудового договора — Finance.ua

В Украине появилась новая форма трудового договора Сегодня 15:02 — Личные финансы

В Украине появилась новая форма трудового договора

В Украине с сегодняшнего дня, 10 августа, вступает в силу закон № 2421-IX об урегулировании трудовых отношений с нефиксированным рабочим временем.

Документ был подписан президентом 5 августа и опубликован в газете «Голос Украины» 9 августа.

Закон предусматривает введение новой формы трудового договора с нефиксированным рабочим временем, который позволит привлекать к работе сотрудников на нерегулярной основе для выполнения тех или иных работ, которые имеют непостоянный, но повторяющийся характер. Это создает механизм легализации работы фрилансеров.

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«В соответствии с условиями такого договора обязанность работника выполнять работу возникает исключительно при предоставлении владельцем или уполномоченным им органом доступной работы, без гарантий того, что такая работа будет предоставляться постоянно», — говорится в пояснительной записке к проекту закона (№ 5161 ).

В частности, работодатель самостоятельно определяет необходимость и время привлечения работника к работе, объем работы, и согласовывает с сотрудником режим работы и продолжительность рабочего времени. В то же время законом ограничивается количество трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем — на одного работодателя не более 10% от общего количества трудовых договоров.

Документ должен содержать следующую информацию:

способ и срок уведомления работника о начале выполнения работы;

способ и срок отказа сотрудника от выполнения работы;

интервалы времени, когда от работника могут потребовать выполнять работу (базовые часы и дни).

При этом количество базовых часов не может превышать 40 часов в неделю, а количество базовых дней — 6 дней в неделю.

Авторы закона отмечают, что трудовые договоры с нефиксированным рабочим временем вводятся в качестве альтернативы договорам гражданско-правового характера. Сотрудник сможет совмещать легальную работу у нескольких работодателей и будет иметь базовые социальные гарантии.

УБР По материалам:

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