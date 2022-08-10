В Украине появилась новая форма трудового договора — Finance.ua

В Украине появилась новая форма трудового договора
В Украине с сегодняшнего дня, 10 августа, вступает в силу закон № 2421-IX об урегулировании трудовых отношений с нефиксированным рабочим временем.
Документ был подписан президентом 5 августа и опубликован в газете «Голос Украины» 9 августа.
Закон предусматривает введение новой формы трудового договора с нефиксированным рабочим временем, который позволит привлекать к работе сотрудников на нерегулярной основе для выполнения тех или иных работ, которые имеют непостоянный, но повторяющийся характер. Это создает механизм легализации работы фрилансеров.
«В соответствии с условиями такого договора обязанность работника выполнять работу возникает исключительно при предоставлении владельцем или уполномоченным им органом доступной работы, без гарантий того, что такая работа будет предоставляться постоянно», — говорится в пояснительной записке к проекту закона (№ 5161).
В частности, работодатель самостоятельно определяет необходимость и время привлечения работника к работе, объем работы, и согласовывает с сотрудником режим работы и продолжительность рабочего времени. В то же время законом ограничивается количество трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем — на одного работодателя не более 10% от общего количества трудовых договоров.
Документ должен содержать следующую информацию:
- способ и срок уведомления работника о начале выполнения работы;
- способ и срок отказа сотрудника от выполнения работы;
- интервалы времени, когда от работника могут потребовать выполнять работу (базовые часы и дни).
При этом количество базовых часов не может превышать 40 часов в неделю, а количество базовых дней — 6 дней в неделю.
Авторы закона отмечают, что трудовые договоры с нефиксированным рабочим временем вводятся в качестве альтернативы договорам гражданско-правового характера. Сотрудник сможет совмещать легальную работу у нескольких работодателей и будет иметь базовые социальные гарантии.
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