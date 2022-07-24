Социальные гарантии для фрилансеров: где искать работу — Finance.ua

Социальные гарантии для фрилансеров: где искать работу Сегодня 15:14 — Личные финансы

Верховная Рада 18 июля приняла законопроект № 5161, касающийся нестандартных форм занятости. В народе этот документ более известен как «закон о фрилансерах».

Finance.ua разбирался , что изменится как для работников, так и для работодателей.

Договоры с нефиксированным рабочим временем — альтернатива договорам гражданско-правового характера.

Таким образом, работник сможет сочетать легальную работу у нескольких работодателей и одновременно будет иметь базовые социальные гарантии — больничные, отпуска, обеспечение зарплатой и т.д.

Трудовой договор с нефиксированным рабочим временем по своей юридической природе — аналог иностранного zero hours contract, который сегодня используется в Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Венгрии.

Zero hours contract — это тип договора между работодателем и работником, согласно которому работодатель не обязан предоставлять какое-либо минимальное рабочее время, а работник не обязан принимать любую предложенную работу.

В Великобритании около 3% всех работников работают именно по таким договорам.

Плюсы для работника

Для работника такой договор может быть выгоден по нескольким причинам. Прежде всего, возможность получать минимальный доход, даже если от работодателя не поступало никаких заказов по работе.

Также работу по договору с нефиксированным рабочим временем можно абсолютно легально совмещать с работой по другим трудовым или гражданско-правовым договорам у других работодателей или заказчиков.

Если работа фрилансеров в основном базируется на устных договоренностях с работодателем, то в случае возникновения каких-то спорных моментов что-то доказать крайне сложно. Теперь фрилансеры будут более защищенными.

Кроме того, работник, отработавший на условиях трудового договора с нефиксированным рабочим временем более 12 месяцев, имеет право обратиться к работодателю с требованием заключения срочного или бессрочного трудового договора на условиях общеустановленного у работодателя графика работы с соответствующей оплатой труда.

Где искать работу фрилансерам

В интернете есть много фриланс-бирж, объединяющих и работников, и заказчиков. Они могут быть как украинскими, так и международными. Вот несколько полезных ссылок.

Украинские платформы:

Международные платформы:

Комьюнити фрилансеров:

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