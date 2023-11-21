В Украине повысят налог на доходы банков: нардепы приняли законопроект — Finance.ua

В Украине повысят налог на доходы банков: нардепы приняли законопроект Сегодня 15:10 — Казна и Политика

В Украине повысят налог на доходы банков: нардепы приняли законопроект

В Украине увеличат ставку налога на доходы банков — с 18 до 25−50%. Предполагается, что это будет приносить бюджету страны дополнительно 24−25 млрд грн за 2023 год, а в будущем по 6−7 млрд грн в год. Рост налоговой ставки будет временным.

Соответствующий законопроект № 9656-д 21 ноября приняли во втором чтении депутаты Верховной Рады. За проголосовали 229 нардепов, сообщил представитель «Голоса» Ярослав Железняк

Как пояснил глава налогового комитета Даниил Гетманцев («Слуга народа»), законопроект позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет для финансирования военных расходов.

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Ко второму чтению текст законопроекта был изменен. По словам Железняка, на этом настаивали МВФ, Минфин и НБУ.

«Эта норма будет в обновленном меморандуме (ожидаемом в середине декабря)», — отметил нардеп.

Ранее ставку налога предлагалось повысить вдвое — до 36%. В новой редакции установлены следующие ставки:

налог на прибыль за 2023 год — 50%;

в последующие годы (начиная с 2024 года) будет ставка 25%.

Напомним, 19 октября повышение налога на прибыль для банков уже было одобрено депутатами Верховной Рады в первом чтении. Тогда за проголосовали 247 нардепов. Перед этим голосованием проект закона также был доработан.

Изначально планировалось ввести отдельный налог на сверхприбыли банков. Однако это создавало правовую коллизию, потому что приводило к двойному налогообложению доходов. Поэтому было принято решение не вводить отдельный налог, а точечно повысить ставку существующего.

Справка Finance.ua:

как свидетельствуют данные НБУ, в целом платежеспособные банки Украины за январь-сентябрь 2023 года получили 109,855 млрд грн прибыли. В этой сумме учтено налогообложение — то есть столько уже получили сами финучреждения;

58 из 64 банков получили прибыль на сумму 110 млрд грн, а шесть банков показали убытки на минус 155 млн грн. Самые большие убытки показал Правэкс-Банк — 56 млн грн;

первое место по доходности традиционно занял государственный ПриватБанк, за 9 месяцев заработавший 43,373 млрд грн. На втором месте — государственный Ощадбанк, который заработал 14,176 млрд грн. Далее следуют банки иностранных банковских групп: Райффайзен Банк — 6,136 млрд грн, УкрСиббанк — 5,681 млрд грн.

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Обозреватель По материалам:

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