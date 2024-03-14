В Украине повышают стоимость страхового полиса «Зеленая карта» — Finance.ua

В Украине повышают стоимость страхового полиса «Зеленая карта» Сегодня 12:02 — Личные финансы

В Украине повышают стоимость страхового полиса «Зеленая карта»

С 15 марта 2024 года Моторное (транспортное) страховое бюро повышает размеры единых страховых платежей по договорам международного страхования «Зеленая карта».

Об этом свидетельствует информация на сайте МТСБУ.

Почему повышают стоимость страховки? В бюро говорят, что повышение размеров страховых платежей важно для того, чтобы страхователи были более защищены в случае ДТП за рубежом.

«Рост популярности вида международного страхования „Зеленая карта“ повлиял не только на то, что увеличилось количество оформленных договоров, но и на рост количества наступлений страховых случаев по таким договорам за рубежом (ДТП с участием украинских водителей). Такая ситуация повлекла за собой увеличение количества страховых выплат и общий рост средней страховой выплаты пострадавшим. Повышение размеров страховых платежей является необходимым шагом для обеспечения страхователей надежной защитой в случае ДТП за рубежом», — говорится в сообщении МТСБУ.

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Сколько теперь будет стоить «Зеленая карта»?

Для легковых авто пассажировместимостью до 9 человек с водителем и для автомобилей общей массой до 3500 кг стоимость составит.

на 15 дней — 1120 грн (ранее 1002 грн)

на 1 месяц — 1783 грн (ранее 1595 грн)



на 3 месяца — 4812 грн (ранее 3789 грн)



на 1 год — 12 446 грн (ранее 8769 грн).



Все обновленные тарифы можно найти по ссылке.

Основные факторы, вызвавшие пересмотр стоимости тарифов:

Рост суммы средней страховой выплаты. За 2023 год размер средней суммы страхового возмещения по договорам «Зеленая карта» вырос на 20% и достиг 3085,61 евро. В 2022 году этот показатель составлял 2562,92 евро.

За 2023 год размер средней суммы страхового возмещения по договорам «Зеленая карта» вырос на 20% и достиг 3085,61 евро. В 2022 году этот показатель составлял 2562,92 евро. Увеличение количества требований по результатам страховых случаев по вине украинских водителей за рубежом. До полномасштабного вторжения количество урегулированных требований от иностранных водителей, пострадавших в ДТП по вине украинских водителей, составило в среднем 5500 случаев в год, в 2022 году этот показатель вырос на 45% и составил 7693 требования. По итогам 2023 года общее количество таких требований выросло еще на 96% и составило 15 122 требования.



До полномасштабного вторжения количество урегулированных требований от иностранных водителей, пострадавших в ДТП по вине украинских водителей, составило в среднем 5500 случаев в год, в 2022 году этот показатель вырос на 45% и составил 7693 требования. По итогам 2023 года общее количество таких требований выросло еще на 96% и составило 15 122 требования. Клиенты чаще заключают длительные договоры страхования. Большинство украинских водителей стали находиться за границей более длительный период. Как следствие, в настоящее время водители чаще оформляют долгосрочные договоры страхования. Если раньше большинство договоров страхования «Зеленая карта» заключалось сроком на 15 дней, то сейчас наблюдается рост удельного веса договоров со сроком действия 12 месяцев.



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