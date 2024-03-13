В Украине мужчины стали массово перерегистрировать свои автомобили на женщин — Finance.ua

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В Украине мужчины стали массово перерегистрировать свои автомобили на женщин

Личные финансы
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В Украине мужчины стали массово перерегистрировать свои автомобили на женщин
В Украине мужчины стали массово перерегистрировать свои автомобили на женщин
В Украине вырос уровень перерегистрации автомобилей на женщин по дарственной. Судя по всему, это напрямую связано с законодательными инициативами, предусматривающими существенные ограничения в распоряжении имуществом для мужчин, уклоняющихся от мобилизации.
Об этом пишет издание NGL. media со ссылкой на данные МВД.
«За прошлый год перерегистрация по договорам дарения, заключенным в территориальных сервисных центрах, выросла в 2,3 раза», — говорится в исследовании.
Если обычно за каждый месяц таких случаев было около двухсот, то с лета 2023 года количество перерегистраций автомобилей на основании договоров дарения стало расти. В декабре количество таких договоров достигло почти 500, в январе — превысило 1000, в феврале — достигло почти 1300 договоров.
Инфографика: NGL. media
Инфографика: NGL. media

В чем причины

«По нашей гипотезе, украинские мужчины начали массово переписывать автомобили на своих жен и из-за определенных законодательных инициатив, предусматривающих запрет мужчинам, уклоняющихся от мобилизации, на проведение операций с имуществом и ограничение на управление принадлежащими им транспортными средствами», — отмечают авторы исследования.
В открытых наборах данных МВД отсутствует информация о статье приобретателей подарков, поэтому Главный сервисный центр МВД по запросу NGL. media предоставил такие обезличенные данные.
«Эти данные подтвердили нашу гипотезу, потому что именно с декабря 2023 года женщины стали значительно чаще получать автомобили в подарок. Например, в октябре соотношение женщины/мужчины составило 175 против 110, в ноябре — 157 против 144, в декабре — уже 361 против 114″. А в январе это соотношение выросло до 865 женщин против 159. В феврале одаренных автомобилями женщин стало в шесть раз больше, чем мужчин», — сказано в исследовании.

Какие авто дарили

За последние месяцы женщинам чаще всего дарили автомобили преимущественно 2007−2018 годов выпуска, новых автомобилей 2022−2023 г. в. всего восемь десятков.
Самыми популярными моделями подарков стали Volkswagen Passat, Кіа Sportage и Skoda Octavia. Хотя женщинам также дарили грузовики, тягачи, автовозы и даже автоцистерны.

Справка Finance.ua:

  • 12 марта профильный парламентский комитет при рассмотрении поправок к законопроекту о мобилизации № 10 449 проголосовал за исключение из текста документа предложения по заморозке счетов, банковских карт, ограничений по выезду за границу и управлению автомобилем.

Законопроект о мобилизации: что приняли в первом чтении 🔍

По материалам:
NGL.media
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