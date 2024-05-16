В Украине повреждена четверть сетей фиксированной связи и более 4000 базовых станций мобильной связи — Федоров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине повреждена четверть сетей фиксированной связи и более 4000 базовых станций мобильной связи — Федоров

Казна и Политика
0
В Украине повреждена четверть сетей фиксированной связи и более 4000 базовых станций мобильной связи — Федоров
В Украине повреждена четверть сетей фиксированной связи и более 4000 базовых станций мобильной связи — Федоров
В Украине в результате российской агрессии повреждены 25% фиксированных сетей, уничтожены или повреждены 4300 базовых станций мобильной связи.
Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров на презентации электронных коммуникаций до 2030 года, пишет «Интерфакс-Украина».
Читайте также
«На сегодняшний день 25% фиксированных сетей повреждены — это факт. Уничтожены или повреждены более 4000 станций мобильной связи», — сказал Федоров.
По словам вице-премьера, среди риск-факторов, влияющих на телекоммуникационную отрасль в Украине, можно выделить кибератаки и нагрузки на операторов из-за необходимости обслуживать большой трафик роуминга почти для 4 млн украинских беженцев.
Напомним, в результате войны экономика Украины потеряла 25% ВВП, а ущерб в результате боевых действий и обстрелов нанесен на сотни миллиардов долларов.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.