В Украине повреждена четверть сетей фиксированной связи и более 4000 базовых станций мобильной связи — Федоров
В Украине в результате российской агрессии повреждены 25% фиксированных сетей, уничтожены или повреждены 4300 базовых станций мобильной связи.
Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров на презентации электронных коммуникаций до 2030 года, пишет «Интерфакс-Украина».
«На сегодняшний день 25% фиксированных сетей повреждены — это факт. Уничтожены или повреждены более 4000 станций мобильной связи», — сказал Федоров.
По словам вице-премьера, среди риск-факторов, влияющих на телекоммуникационную отрасль в Украине, можно выделить кибератаки и нагрузки на операторов из-за необходимости обслуживать большой трафик роуминга почти для 4 млн украинских беженцев.
Напомним, в результате войны экономика Украины потеряла 25% ВВП, а ущерб в результате боевых действий и обстрелов нанесен на сотни миллиардов долларов.
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