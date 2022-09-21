В Украине посчитали индекс Биг Мака: насколько недооценена гривна — Finance.ua
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В Украине посчитали индекс Биг Мака: насколько недооценена гривна

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В Украине посчитали индекс Биг Мака: насколько недооценена гривна
В Украине посчитали индекс Биг Мака: насколько недооценена гривна
С возобновлением работы McDonald’s в Украине снова появилась возможность посчитать индекс Биг Мака.
Соответствующие расчеты произвел заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.
«Ждали открытия McDonald’s? Я ждал, потому что теперь можно посчитать индекс БигМака для гривны, которую The Economist не включил в свой июльский апдейт. Этот индекс издание рассчитывает с 1986 года, чтобы таким образом проанализировать, насколько „корректны“ курсы национальных валют по отношению к доллару. По теории паритета покупательной способности, при адекватном курсе валют, один и тот же продукт будет стоить одинаково в разных странах», — сообщил нардеп.

Что происходит с обменниками в Украине 🧐

Итак, по словам Железняка, сейчас БигМак в Украине стоит 101 грн. На момент расчета июльского индекса БигМак в США стоил $5,15.
«Грубо говоря, соотношение 1:19,6. То есть, согласно ценам БигМака, официальный курс должен составить 19,6 грн/долл. Официальный курс НБУ сейчас: $1 = 36,6 грн/долл. Таким образом, гривна недооценена на 46,4%. Где-то между Турцией и Филиппинами», — подсчитал депутат.
В топ-5 самых недооцененных национальных валют вошли валюты:
  • Румынии (БигМак стоит на 55,7% дешевле);
  • Индонезии (-54,6%);
  • Южной Африки (-54,5%);
  • Индии (-53,6%);
  • Египта (-52,9%).
Наиболее переоцененными валютами оказались:
  • швейцарский франк (+30,3%);
  • норвежская крона (+21,6%);
  • уругвайское песо (+18,1%);
  • шведская крона (+8,5%);
  • канадский доллар (+2%).
Напомним, McDonald’s 19 сентября объявил, что начинает поэтапное открытие ресторанов с запуска McDelivery (доставки). И 20 сентября открылись первые три ресторана в Киеве.

Актуальная информация о курсах валют в Украине

По материалам:
Finance.ua
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