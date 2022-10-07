В Украине подняли штрафы за езду на авто с загрязненными номерами — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине подняли штрафы за езду на авто с загрязненными номерами

Личные финансы
97
В Украине подняли штрафы за езду на авто с загрязненными номерами
В Украине подняли штрафы за езду на авто с загрязненными номерами
Верховная Рада повысила штрафы за управление автомобилем с загрязненными номерными знаками до 1200 гривен, если их нельзя четко определить с 20 метров.
За принятие в целом соответствующего законопроекта № 7365 проголосовало 247 депутатов ВРУ.
Читайте также
В соответствии с законопроектом, управление или эксплуатация транспортного средства без номерного знака, с номерным знаком, не принадлежащим этому средству или не соответствующего установленным образцам или требованиям, с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте, перевернутым или неосвещенным, закрытым другими предметами (в том числе прозрачными), с нанесением покрытия или применением препятствующих или усложняющих его идентификацию материалов, загрязненным номерным знаком, если такая загрязненность не дает возможности четко определить символы или буквенно-числовую комбинацию номерного знака с расстояния двадцати метров, а также совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака, — влекут наложение штрафа в размере семидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или же 1190 гривен.
За такие нарушения предусмотрен штраф в размере 850 гривен.

Сравнивайте цены и выгодно оформляйте автогражданку за 15 минут на Finance.ua

По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.