В Украине подняли штрафы за езду на авто с загрязненными номерами — Finance.ua

В Украине подняли штрафы за езду на авто с загрязненными номерами Сегодня 12:21 — Личные финансы

В Украине подняли штрафы за езду на авто с загрязненными номерами

Верховная Рада повысила штрафы за управление автомобилем с загрязненными номерными знаками до 1200 гривен, если их нельзя четко определить с 20 метров.

За принятие в целом соответствующего законопроекта № 7365 проголосовало 247 депутатов ВРУ.

В соответствии с законопроектом, управление или эксплуатация транспортного средства без номерного знака, с номерным знаком, не принадлежащим этому средству или не соответствующего установленным образцам или требованиям, с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте, перевернутым или неосвещенным, закрытым другими предметами (в том числе прозрачными), с нанесением покрытия или применением препятствующих или усложняющих его идентификацию материалов, загрязненным номерным знаком, если такая загрязненность не дает возможности четко определить символы или буквенно-числовую комбинацию номерного знака с расстояния двадцати метров, а также совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака, — влекут наложение штрафа в размере семидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или же 1190 гривен.

За такие нарушения предусмотрен штраф в размере 850 гривен.

Українські Новини По материалам:

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