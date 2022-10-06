МВД вернуло услугу онлайн-обмена водительского удостоверения (видеоинструкция) — Finance.ua
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МВД вернуло услугу онлайн-обмена водительского удостоверения (видеоинструкция)

Личные финансы
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МВД вернуло услугу онлайн-обмена водительского удостоверения (видеоинструкция)
МВД вернуло услугу онлайн-обмена водительского удостоверения (видеоинструкция)
Сервисные центры МВД возобновили услугу онлайн-обмена водительского удостоверения в кабинете водителя с возможностью заказать доставку «Укрпочтой».
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
«Отныне снова можно заказать обмен и восстановление водительского удостоверения через Электронный кабинет водителя. По-прежнему через смартфон или ноутбук можно заказать услугу в несколько кликов. В то же время получить удостоверение можно только лично», — сказано в сообщении.
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Забрать готовый документ можно как в любом ближайшем сервисном центре МВД, так и в Укрпочте. Предусмотрена также опция доставки удостоверения курьером Укрпочты.
Примерная стоимость — 254 грн за бланк удостоверения и админуслуги сервисного центра МВД, 294 грн за логистические расходы, может быть также начислена комиссия банка.
Услуги обмена водительского удостоверения предоставляются в следующих случаях:
  • в случае непригодности удостоверение для дальнейшего пользования (испорчено, записи не читаются и т.п.):
  • в случае изменения персональных данных владельца (фамилия, фамилия, имя, отчество, пол — производится на основании документа, подтверждающего такое изменение);
  • по желанию владельца (например, с целью получения более современного бланка или уточнения персональных данных латинскими буквами, замены фото и т.п.);
  • по истечении срока действия.
Услуги восстановления водительского удостоверения предоставляются в следующих случаях:
  • в случае кражи (тогда нужно для начала обратиться в полицию);
  • в случае утраты.
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Чтобы осуществить обмен или восстановление водительского удостоверения, необходимо:
  • авторизироваться в Электронном кабинете водителя, выбрав удобный способ — с помощью электронной подписи, BankID или «Дія.Підпис»;
  • в меню услуг выбрать пункт «Электронные услуги», затем найти и выбрать «Восстановление и обмен водительского удостоверения»;
  • проверить правильность контактных данных и в блоке «Выбрать причину» указать один из предложенных вариантов;
  • заполнить все обязательные поля заявки;
  • выбрать удобный вам сервисный центр МВД или почтовое отделение национального оператора почтового сервиса, в котором планируете получить изготовленное водительское удостоверение;
  • подписать заявление с помощью электронной подписи, BankID или «Дія.Підпис»;
  • оплатить услугу личной банковской картой;
  • получить автоматическое сообщение относительно успешной подачи заявки на получение услуги «Восстановление и обмен водительского удостоверения», на этом этапе уже можно отследить в Электронном кабинете водителя изменения в статусе заявки;
  • получить готовое водительское удостоверение лично в сервисном центре МВД или на почтовом отделении Укрпочты.
Продолжительность предоставления услуги — до 10 дней. Как только будет оформлена заявка на обмен или восстановление водительского удостоверения, старое удостоверение исчезнет из Электронного кабинета водителя и приложения «Дія» и уже новое появится после личного получения документа.
Видеоинструкция, как воспользоваться услугой:

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По материалам:
Finance.ua
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