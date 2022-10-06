МВД вернуло услугу онлайн-обмена водительского удостоверения (видеоинструкция) — Finance.ua

МВД вернуло услугу онлайн-обмена водительского удостоверения (видеоинструкция) Сегодня 21:00 — Личные финансы

МВД вернуло услугу онлайн-обмена водительского удостоверения (видеоинструкция)

Сервисные центры МВД возобновили услугу онлайн-обмена водительского удостоверения в кабинете водителя с возможностью заказать доставку «Укрпочтой».

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

«Отныне снова можно заказать обмен и восстановление водительского удостоверения через Электронный кабинет водителя . По-прежнему через смартфон или ноутбук можно заказать услугу в несколько кликов. В то же время получить удостоверение можно только лично», — сказано в сообщении.

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Забрать готовый документ можно как в любом ближайшем сервисном центре МВД, так и в Укрпочте. Предусмотрена также опция доставки удостоверения курьером Укрпочты.

Примерная стоимость — 254 грн за бланк удостоверения и админуслуги сервисного центра МВД, 294 грн за логистические расходы, может быть также начислена комиссия банка.

Услуги обмена водительского удостоверения предоставляются в следующих случаях:

в случае непригодности удостоверение для дальнейшего пользования (испорчено, записи не читаются и т.п.):

в случае изменения персональных данных владельца (фамилия, фамилия, имя, отчество, пол — производится на основании документа, подтверждающего такое изменение);

по желанию владельца (например, с целью получения более современного бланка или уточнения персональных данных латинскими буквами, замены фото и т.п.);

по истечении срока действия.

Услуги восстановления водительского удостоверения предоставляются в следующих случаях:

в случае кражи (тогда нужно для начала обратиться в полицию);

в случае утраты.

Чтобы осуществить обмен или восстановление водительского удостоверения, необходимо:

авторизироваться в Электронном кабинете водителя, выбрав удобный способ — с помощью электронной подписи, BankID или «Дія.Підпис»;

в меню услуг выбрать пункт «Электронные услуги», затем найти и выбрать «Восстановление и обмен водительского удостоверения»;

проверить правильность контактных данных и в блоке «Выбрать причину» указать один из предложенных вариантов;

заполнить все обязательные поля заявки;

выбрать удобный вам сервисный центр МВД или почтовое отделение национального оператора почтового сервиса, в котором планируете получить изготовленное водительское удостоверение;

подписать заявление с помощью электронной подписи, BankID или «Дія.Підпис»;

оплатить услугу личной банковской картой;

получить автоматическое сообщение относительно успешной подачи заявки на получение услуги «Восстановление и обмен водительского удостоверения», на этом этапе уже можно отследить в Электронном кабинете водителя изменения в статусе заявки;

получить готовое водительское удостоверение лично в сервисном центре МВД или на почтовом отделении Укрпочты.

Продолжительность предоставления услуги — до 10 дней. Как только будет оформлена заявка на обмен или восстановление водительского удостоверения, старое удостоверение исчезнет из Электронного кабинета водителя и приложения «Дія» и уже новое появится после личного получения документа.

Видеоинструкция, как воспользоваться услугой:

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