Срок действия водительских удостоверений предлагают сократить: Кабмин одобрил законопроект — Finance.ua

Срок действия водительских удостоверений предлагают сократить: Кабмин одобрил законопроект
Кабинет Министров одобрил законопроект «О внесении изменений в Закон Украины „О дорожном движении“ по имплементации законодательства», которым предлагается существенно сократить срок действия водительских удостоверений.
По словам представителя Верховной Рады в Кабинете Министров Тараса Мельничука, законопроектом предлагается ввести единое типовое водительское удостоверение, «соответствующее европейским требованиям».
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Также предусмотрено ужесточение принципа постепенного доступа к управлению транспортными средствами соответствующих категорий. Установление срока действия водительских удостоверений от 5 до 10 лет зависит от категорий транспортных средств. Проектом также предусматривается определение основных требований по допущению лиц к управлению транспортными средствами и т.д.
В настоящее время согласно положению о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами, водительское удостоверение, выданное лицу впервые, действительно в течение двух лет со дня его выдачи с ограниченным правом управления транспортным средством. Постоянное водительское удостоверение соответствующей категории действительно в течение 30 лет с даты его выдачи.
Справка Finance.ua:
- сервисные центры МВД работают по принципу экстерриториальности. Восстановить документы, сдать экзамен или обменять водительское удостоверение теперь можно в любом населенном пункте;
- в Украине предлагают сдавать экзамен по теории вождения для получения водительского удостоверения без обязательной подготовки в автошколе. То есть готовиться к такому тестированию могут разрешить самостоятельно;
- назначить надлежащего пользователя снова можно в электронном кабинете водителя.
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