В Украине почтовые ящики заменят почтоматами и введут электронные марки — Finance.ua
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В Украине почтовые ящики заменят почтоматами и введут электронные марки

Финтех и Карты
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Верховная Рада во время заседания 3 ноября поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 4353 «Проект Закона о почтовой связи».
Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем разъяснил, что нормы документа внесут коренные изменения в работу почтовых операторов. В частности, в Украине вместо почтовых ящиков теперь будут почтоматы, а почтовые марки станут электронными.
«Мы продвинулись от старых обшарпанных почтовых ящиков к почтоматам с QR-кодами и наконец-то сможем забыть, какие на вкус почтовые марки, потому что будут новые — электронные», — отметил Найем.
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Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский уточнил, что художественные марки остаются.
Нормы закона также определяют, что такое и как должны работать:
  • почтоматы;
  • курьерские услуги;
  • электронные марки и т.д.
В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект предлагает закрепить, что к универсальным услугам почтовой связи относятся услуги по пересылке:
  • простых почтовых отправлений, регистрируемых и с объявленной ценностью писем массой до 2 кг;
  • посылок без объявленной стоимости массой до 10 кг;
  • отправлений для слепых массой до 7 кг.
Нормы документа также предусматривают ответственность почты за ненадлежащее выполнение своих обязанностей по новым услугам и, конечно, ответственность пользователей за ущерб, причиненный компании, если в отправке будут запрещенные вещи.
Кроме того, закон упорядочивает международную доставку и возлагает мониторинг качества предоставления универсальных услуг почтовой связи на нацрегулятоау. Найем отметил, что эта норма — эффективная борьба с контрабандой.
По материалам:
Діло
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