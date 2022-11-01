Укрпочта показала эскизы новых марок к Новому году: как проголосовать (фото) — Finance.ua

Укрпочта показала эскизы новых марок к Новому году: как проголосовать (фото)
Укрпочта приступила к голосованию за новую марку военного времени, которую планируют выпустить до Нового года.
Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в Telegram, пишет progroshi.news.
Самыми популярными оказались марки, за которые голосуют большинство украинцев, и те, которые что-то предсказывают.
«Следующая марка должна быть успешной, потому что Новый год точно наступит после ее выпуска. И мы все уверены, что он будет победным, как уверены в том, что за победную марку проголосуете именно Вы», — написал Смелянский.
Как проголосовать
- Голосование пройдет на официальных страницах Укрпочты в Facebook и Instagram,
- а также Telegram-канале до 08:00 4 ноября.
На каждом эскизе марки отражена собственная интерпретация Рождества и Нового Года в условиях войны.
«Давайте несколько минут подумаем о новом, победном 2023 году и выберем марку, которая будет на письмах и открытках военным, семьям и друзьям. Мне уже очень интересно, какой рисунок вам откликнется больше всего», — написал он.
Справка Finance.ua:
- Укрпочта выпустила благотворительную марку «Пес Патрон».
- «Добро пожаловать в ад»: Укрпочта выпустила новый конверт.
- почтовую марку «Русский военный корабль, иди нах*й» ввели в обращение 12 апреля. Ее название — слова украинского пограничника острова Змеиный Романа Грибова в ответ российскому кораблю, которые стали символом сопротивления военной агрессии рф.
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