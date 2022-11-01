Укрпочта показала эскизы новых марок к Новому году: как проголосовать (фото) — Finance.ua

Укрпочта показала эскизы новых марок к Новому году: как проголосовать (фото) Сегодня 10:28 — Фондовый рынок

Укрпочта приступила к голосованию за новую марку военного времени, которую планируют выпустить до Нового года.

Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в Telegram, пишет progroshi.news.

Самыми популярными оказались марки, за которые голосуют большинство украинцев, и те, которые что-то предсказывают.

«Следующая марка должна быть успешной, потому что Новый год точно наступит после ее выпуска. И мы все уверены, что он будет победным, как уверены в том, что за победную марку проголосуете именно Вы», — написал Смелянский.

Как проголосовать

Голосование пройдет на официальных страницах Укрпочты в Facebook и Instagram,

а также Telegram-канале до 08:00 4 ноября.

На каждом эскизе марки отражена собственная интерпретация Рождества и Нового Года в условиях войны.

№ 1 Детские мечты

№ 2 Колядники и украинский воин

№ 3 Счастье — это быть вместе

№ 4 Разобщенные войной

№ 5 Под защитой Святого Николая

«Давайте несколько минут подумаем о новом, победном 2023 году и выберем марку, которая будет на письмах и открытках военным, семьям и друзьям. Мне уже очень интересно, какой рисунок вам откликнется больше всего», — написал он.

Справка Finance.ua:

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почтовую марку «Русский военный корабль, иди нах*й» ввели в обращение 12 апреля. Ее название — слова украинского пограничника острова Змеиный Романа Грибова в ответ российскому кораблю, которые стали символом сопротивления военной агрессии рф.

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