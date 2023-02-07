В Украине планируют ввести механизм компенсации за разрушенное и поврежденное жилье — Finance.ua

В Украине планируют ввести механизм компенсации за разрушенное и поврежденное жилье Сегодня 17:01 — Казна и Политика

В Украине планируют ввести механизм компенсации за разрушенное и поврежденное жилье

В Украине вскоре будет введен механизм компенсации за разрушенное и поврежденное жилье — жилищный сертификат, стоимость которого будет рассчитываться на основании методики, определенной Кабинетом министров.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, передает пресс-служба министерства в Фейсбуке

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«На этой неделе парламент будет рассматривать законопроект № 7198, которым вводится механизм компенсации за разрушенное и поврежденное жилье. В частности, граждане Украины получат четкий и понятный алгоритм, как подать заявку на компенсацию, кто ее рассматривает и принимает решение о компенсации, сколько времени длится процесс, а также возможности использования компенсации для приобретения жилья», — говорится в сообщении.

Отмечается, что люди, жилье которых разрушено, смогут приобрести жилье через сертификат. Размер компенсации будет рассчитываться комиссиями при органах местного самоуправления на основании методики, определенной Кабинетом министров Украины.

Инфографика: Мининфраструктуры

С этим сертификатом украинцы смогут приобрести жилье на первичном или вторичном рынке по собственному выбору в любом населенном пункте Украины, кроме временно оккупированных территорий и мест ведения боевых действий.

«С начала полномасштабного вторжения более 325 тысяч украинцев уже сообщили о поврежденном или разрушенном имуществе через Дію. Люди ожидают системных решений о возможности восстановить или приобрести жилье. Наша ответственность как государства — обеспечить необходимый механизм и создать условия для того, чтобы сотни тысяч украинцев получили новые дома. Более того, мы не будем ждать репараций, а используем арестованные российские активы для компенсаций. Призываю народных депутатов поддержать этот законопроект», — заявил Кубраков.

Инфографика: Мининфраструктуры

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Укрінформ По материалам:

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