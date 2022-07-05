В Украине планируют построить 7,1 гигаватт новых мощностей зеленой энергетики — Минэнерго Сегодня 03:11 — Энергетика

Зеленая трансформация будет в центре послевоенного обновления Украины. Цель — построить 7,1 ГВт новых мощностей возобновляемых источников энергии.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе экспертной дискуссии высокого уровня «Зеленая энергетика для возобновления послевоенной Украины» («Renewables to power post-war Ukraine»), сообщили в Минэнерго.

Участие в мероприятии также приняли Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, заместитель директора Секретариата энергетического сообщества Дирк Бушле, международные и украинские отраслевые эксперты.

По словам Галущенко, декарбонизацию энергетического сектора Украины планируют проводить, в частности, за счет развития безопасной и углеродно-нейтральной ядерной энергетики.

Также предполагается поэтапный отказ от угольных электростанций, развитие возобновляемых источников энергии, развертывание аккумулирующих мощностей.

«Наша цель — построить 7,1 ГВт новых мощностей возобновляемых источников энергии, переходя на рыночные модели стимулирования зеленой энергетики, в частности „зеленые“ аукционы. Мы также планируем на первом этапе установить 750 МВт аккумулирующих мощностей. Это повысит стабильность энергетической системы», — заявил Галущенко.

Економічна Правда По материалам:

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