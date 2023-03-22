В Украине планируют обновить систему предоставления соцуслуг: что изменится — Finance.ua

В Украине планируют обновить систему предоставления соцуслуг: что изменится Сегодня 09:03 — Казна и Политика

В Украине планируют обновить систему предоставления соцуслуг: что изменится

Министерство социальной политики представило проект развития социальной сферы, одним из элементов которой станет создание национального закупщика социальных услуг.

Новое видение будущего социальной сферы представила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович во время мероприятий, посвященных Дню социальной работы.

«Наша миссия, мы акцентируем на этом внимание, — обеспечение состоятельности. Мы хотим, чтобы наши люди перестали жить с ощущением, что им кто-то что-то обязан дать. Мы хотим каждому дать удочку, которая поможет добыть рыбу — получить экономическую независимость, а с ней достойную жизнь. Поэтому мы запускаем совершенно новый алгоритм взаимодействия, где приоритетом будет предоставление не финансовых инструментов, как это было до сих пор, а предоставление людям определенного набора социальных услуг, которые позволят преодолеть сложные жизненные обстоятельства», — подчеркнула министр.

По ее словам, одним из основных элементов реформы в социальной сфере станет создание нового алгоритма закупки социальных услуг через привлечение негосударственных поставщиков.

«Мы планируем создать национального закупщика социальных услуг, который будет софинансировать предоставление этих услуг громадами. На базе основных единых стандартов, единых критериев и требований будет построена система социальных услуг примерно так, как сейчас развивается медицинская система, имея в своей основе Национальную службу здоровья. Я думаю, мы сможем масштабировать этот успешный опыт социального направления и создать такую же эффективную, проактивную сеть предоставителей социальных услуг, преимущественно негосударственных», — отметила Жолнович.

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Укрінформ По материалам:

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