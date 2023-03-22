В Украине планируют обновить систему предоставления соцуслуг: что изменится — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине планируют обновить систему предоставления соцуслуг: что изменится

Казна и Политика
55
В Украине планируют обновить систему предоставления соцуслуг: что изменится
В Украине планируют обновить систему предоставления соцуслуг: что изменится
Министерство социальной политики представило проект развития социальной сферы, одним из элементов которой станет создание национального закупщика социальных услуг.
Новое видение будущего социальной сферы представила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович во время мероприятий, посвященных Дню социальной работы.
Читайте также
«Наша миссия, мы акцентируем на этом внимание, — обеспечение состоятельности. Мы хотим, чтобы наши люди перестали жить с ощущением, что им кто-то что-то обязан дать. Мы хотим каждому дать удочку, которая поможет добыть рыбу — получить экономическую независимость, а с ней достойную жизнь. Поэтому мы запускаем совершенно новый алгоритм взаимодействия, где приоритетом будет предоставление не финансовых инструментов, как это было до сих пор, а предоставление людям определенного набора социальных услуг, которые позволят преодолеть сложные жизненные обстоятельства», — подчеркнула министр.
Место для вашей рекламы
По ее словам, одним из основных элементов реформы в социальной сфере станет создание нового алгоритма закупки социальных услуг через привлечение негосударственных поставщиков.
Читайте также
«Мы планируем создать национального закупщика социальных услуг, который будет софинансировать предоставление этих услуг громадами. На базе основных единых стандартов, единых критериев и требований будет построена система социальных услуг примерно так, как сейчас развивается медицинская система, имея в своей основе Национальную службу здоровья. Я думаю, мы сможем масштабировать этот успешный опыт социального направления и создать такую же эффективную, проактивную сеть предоставителей социальных услуг, преимущественно негосударственных», — отметила Жолнович.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.