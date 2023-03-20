В 2023-м соцпособие будут назначать более оперативно: что изменится — Finance.ua

В 2023-м соцпособие будут назначать более оперативно: что изменится Сегодня 20:44 — Казна и Политика

В 2023-м соцпособие будут назначать более оперативно: что изменится

В Украине в 2023 году социальное пособие гражданам будут назначать гораздо быстрее. Это станет возможно благодаря дальнейшей цифровизации социальной сферы.

По словам заместителя главы Минсоцполитики Константина Кошеленко, в этом году социальную сферу будут в дальнейшем переводить в электронный формат. Цифровизация станет одним из приоритетных направлений работы ведомства.

Как отметил представитель министерства, речь идет о внедрении Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС) и ее новых подсистем. Это позволит быстро принимать решения о предоставлении различных социальных услуг гражданам. В частности, через ЕИССС будут назначаться следующие виды соцпособий:

пособие малоимущим семьям;

пособие лицам с инвалидностью с детства;

пособие на детей одиноким матерям;

пособие на детей, над которыми установлена опека или забота;

пособие человеку, ухаживающему за больным ребенком;

пособие при усыновлении ребенка.

Также в текущем году планируется усовершенствовать систему централизованного банка данных по проблемам инвалидности, ввести Реестр поставщиков и получателей социальных услуг. Речь идет о сборе, сохранении нужной информации и предоставлении к ней доступа соответствующим службам и организациям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.