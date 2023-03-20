В 2023-м соцпособие будут назначать более оперативно: что изменится — Finance.ua

В 2023-м соцпособие будут назначать более оперативно: что изменится
В Украине в 2023 году социальное пособие гражданам будут назначать гораздо быстрее. Это станет возможно благодаря дальнейшей цифровизации социальной сферы.
Об этом информирует пресс-центр Министерства социальной политики Украины.
По словам заместителя главы Минсоцполитики Константина Кошеленко, в этом году социальную сферу будут в дальнейшем переводить в электронный формат. Цифровизация станет одним из приоритетных направлений работы ведомства.
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Как отметил представитель министерства, речь идет о внедрении Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС) и ее новых подсистем. Это позволит быстро принимать решения о предоставлении различных социальных услуг гражданам. В частности, через ЕИССС будут назначаться следующие виды соцпособий:
- пособие малоимущим семьям;
- пособие лицам с инвалидностью с детства;
- пособие на детей одиноким матерям;
- пособие на детей, над которыми установлена опека или забота;
- пособие человеку, ухаживающему за больным ребенком;
- пособие при усыновлении ребенка.
Также в текущем году планируется усовершенствовать систему централизованного банка данных по проблемам инвалидности, ввести Реестр поставщиков и получателей социальных услуг. Речь идет о сборе, сохранении нужной информации и предоставлении к ней доступа соответствующим службам и организациям.
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