В 2023-м соцпособие будут назначать более оперативно: что изменится — Finance.ua
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В 2023-м соцпособие будут назначать более оперативно: что изменится

Казна и Политика
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В 2023-м соцпособие будут назначать более оперативно: что изменится
В 2023-м соцпособие будут назначать более оперативно: что изменится
В Украине в 2023 году социальное пособие гражданам будут назначать гораздо быстрее. Это станет возможно благодаря дальнейшей цифровизации социальной сферы.
Об этом информирует пресс-центр Министерства социальной политики Украины.
По словам заместителя главы Минсоцполитики Константина Кошеленко, в этом году социальную сферу будут в дальнейшем переводить в электронный формат. Цифровизация станет одним из приоритетных направлений работы ведомства.
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Как отметил представитель министерства, речь идет о внедрении Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС) и ее новых подсистем. Это позволит быстро принимать решения о предоставлении различных социальных услуг гражданам. В частности, через ЕИССС будут назначаться следующие виды соцпособий:
  • пособие малоимущим семьям;
  • пособие лицам с инвалидностью с детства;
  • пособие на детей одиноким матерям;
  • пособие на детей, над которыми установлена опека или забота;
  • пособие человеку, ухаживающему за больным ребенком;
  • пособие при усыновлении ребенка.
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Также в текущем году планируется усовершенствовать систему централизованного банка данных по проблемам инвалидности, ввести Реестр поставщиков и получателей социальных услуг. Речь идет о сборе, сохранении нужной информации и предоставлении к ней доступа соответствующим службам и организациям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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