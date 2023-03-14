Правительство реформирует социальную политику по стандартам ЕС, чтобы украинцы возвращались домой — Жолнович — Finance.ua
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Правительство реформирует социальную политику по стандартам ЕС, чтобы украинцы возвращались домой — Жолнович

Казна и Политика
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Правительство реформирует социальную политику по стандартам ЕС, чтобы украинцы возвращались домой — Жолнович
Правительство реформирует социальную политику по стандартам ЕС, чтобы украинцы возвращались домой — Жолнович
Правительство реформирует социальную политику по Европейским стандартам, чтобы люди, оказавшиеся за пределами Украины, могли принять самостоятельное решение о возвращении в свою страну, когда это позволят обстоятельства.
Об этом в Брюсселе по итогам Совета ЕС по занятости и социальным делам (EPSCO) заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.
«В настоящее время правительство планирует меры для стимулирования наших граждан к возвращению в Украину, мы думаем о соответствующей правительственной стратегии. Если говорить о социальной политике, то нашим приоритетом является ее переформатирование с учетом лучших европейских стандартов. Я убеждена, что когда мы создадим в Украине социальные услуги, которые есть в Европе, наши граждане будут выбирать для проживания свою страну и возвращаться домой», — отметила чиновник.
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«Второй вопрос, когда мы станем частью Европейского Союза, то, наверное, вопрос миграции станет не таким острым. Потому что это будет один большой дом, где можно будет свободно жить у себя дома и работать в другой стране. Тогда этот вопрос о миграции и возвращении станет проще», — добавила Оксана Жолнович.
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Она отметила, что рано призывать всех граждан Украины возвращаться домой, поскольку продолжается агрессивная российская война против Украины и продолжаются боевые действия. На уже освобожденные территории, где ситуация более или менее стабильна, уже начали возвращаться люди, — каждый человек принимает такое решение самостоятельно. Но для многих украинцев, жилье которых разрушено, или для тех, что проживают в районах, где идут боевые действия против российских захватчиков, возвращение домой пока невозможно.
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По материалам:
Укрінформ
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