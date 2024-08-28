В Украине планируют достроить Чигиринскую АЭС — Finance.ua

В Украине планируют достроить Чигиринскую АЭС Сегодня 19:45 — Энергетика

В Украине планируют достроить Чигиринскую АЭС

Энергоатом планирует вернуться к подзабытому проекту Чигиринской АЭС. Более того — уже сделаны первые шаги в этом направлении.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Команда Энергоатома активно работает над поиском новых площадок для строительства (новых мощностей АЭС. — Ред.). Наиболее перспективным из них является Чигиринский, вблизи городка Орбита Черкасской области. Там планируется возведение четырех новых энергоблоков по технологии AP1000», — говорится в сообщении.

Во время заседания внеочередной 51-й сессии депутаты Чигиринского городского совета уже приняли решение касательно:

предоставления разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков в постоянное пользование АО НАЭК Энергоатом;

передаче земельных участков общей площадью 38,1493 га в постоянное пользование АО НАЭК Энергоатом.

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«Энергоатом намерен возродить Орбиту, сделав ее одним из самых современных городков вроде Нетишина, Южноукраинска или Вараша», — заявил руководитель Энергоатома Петр Котин.

Чигиринская АЭС — недостроенная атомная электростанция, расположенная в Черкасском районе Черкасской области, к востоку от Чигирина, на территории, прилегающей к берегу Кременчугского водохранилища, между селами Стецовка и Витово.

Проект атомной станции возле Чигирина рассматривали еще при СССР, но он был остановлен в 1989 году на фоне аварии на Чернобыльской АЭС.

Для сотрудников станции строился поселок Орбита.

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