Сроки ремонтов на АЭС пытаются максимально сократить — Галущенко — Finance.ua
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Сроки ремонтов на АЭС пытаются максимально сократить — Галущенко

Энергетика
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Сроки ремонтов на АЭС пытаются максимально сократить — Галущенко
Сроки ремонтов на АЭС пытаются максимально сократить — Галущенко
Энергетики пытаются максимально сократить сроки ремонта энергоблоков атомных электростанций, где это позволяют вопросы ядерной безопасности.
Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал министр энергетики Герман Галущенко.
Министр сообщил, что ремонтная кампания на атомной генерации спланирована так, чтобы АЭС на подконтрольной правительству территории работали всеми блоками в течение осенне-зимнего периода.
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«Сегодня с учетом той сложной ситуации, которая из-за постоянных обстрелов, из-за аномальных погодных условий, мы стараемся максимально сократить сроки, чтобы поскорее перезагрузить топливо и пустить в работу блоки там, где это возможно, основное — без угрозы для ядерной и радиационной безопасности» , — сказал Галущенко.
Он подчеркнул, что выход из ремонта дополнительного энергоблока АЭС ощутимо меняет ситуацию в энергосистеме, ведь большинство блоков имеют мощность 1 ГВт.
Министр также отметил, что основной задачей энергетиков является максимально возможное возобновление генерирующих мощностей до начала отопительного сезона.
По материалам:
Укрінформ
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