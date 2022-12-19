В Украине планируется развернуть более 15 тысяч «пунктов несокрушимости» — Finance.ua

В Украине планируется развернуть более 15 тысяч «пунктов несокрушимости» Сегодня 10:44 — Казна и Политика

В Украине планируется развернуть более 15 тысяч «пунктов несокрушимости»

Кабинет Министров утвердил Порядок организации и функционирования «пунктов несокрушимости», которым определил их виды, комплектацию и алгоритм развертывания. В общей сложности в Украине их планируется открыть 15 тысяч.

«Правительство во время внеочередного заседания утвердило Порядок организации и функционирования „пунктов несокрушимости“, которым определило виды „пунктов несокрушимости“, их комплектацию и алгоритм развертывания», — говорится в сообщении.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, «работа „пунктов несокрушимости“ во всех уголках Украины будет унифицирована. Украинцы получат доступ к одинаковому набору услуг. Это удовлетворит критические потребности людей на время восстановления поврежденной врагом инфраструктуры».

«В настоящее время уже функционируют более 5 тыс. „пунктов несокрушимости“. Работаем над тем, чтобы их количество увеличилось втрое», — подчеркнул Шмыгаль.

В частности, «пункты несокрушимости» будут делиться на стационарные, расположенные в зданиях, и мобильные, которые развернут на базе палатки или транспортного средства. Их количество определяется центральной и местной властью в соответствии с потребностями населения громады.

«Пункты несокрушимости» функционируют в круглосуточном режиме. Каждый в обязательном порядке должен быть обеспечен: генераторами и горючим; автономным отоплением (твердотопливными котлами, тепловыми пушками, конвекторами, обогревателями и т.п.); средствами доступа в Интернет, в частности через терминалы Starlink; связью (рация, стационарный телефон) для вызова экстренных служб; запасами питьевой и технической воды; средствами личной гигиены, туалетами и т.п.

К работе в «пунктах несокрушимости» могут привлекаться медики, психологи, социальные работники, общественные организации и волонтеры. Каждый «пункт несокрушимости» должны охранять полиция, добровольцы или служба охраны.

Также во время заседания правительства было принято протокольное поручение главам местных администраций и руководителям центральных органов исполнительной власти, задействованным в организации «пунктов несокрушимости», обеспечить соответствие обустроенных и новых пунктов требованиям принятого постановления.

Кроме того, вице-премьер-министру по восстановлению — министру развития громад, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову поручено создать координационный штаб, который будет координировать работу пунктов и контролировать их соответствие определенным критериям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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