В Украине планируется развернуть более 15 тысяч «пунктов несокрушимости» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине планируется развернуть более 15 тысяч «пунктов несокрушимости»

Казна и Политика
0
В Украине планируется развернуть более 15 тысяч «пунктов несокрушимости»
В Украине планируется развернуть более 15 тысяч «пунктов несокрушимости»
Кабинет Министров утвердил Порядок организации и функционирования «пунктов несокрушимости», которым определил их виды, комплектацию и алгоритм развертывания. В общей сложности в Украине их планируется открыть 15 тысяч.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
«Правительство во время внеочередного заседания утвердило Порядок организации и функционирования „пунктов несокрушимости“, которым определило виды „пунктов несокрушимости“, их комплектацию и алгоритм развертывания», — говорится в сообщении.
Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, «работа „пунктов несокрушимости“ во всех уголках Украины будет унифицирована. Украинцы получат доступ к одинаковому набору услуг. Это удовлетворит критические потребности людей на время восстановления поврежденной врагом инфраструктуры».
Читайте также
«В настоящее время уже функционируют более 5 тыс. „пунктов несокрушимости“. Работаем над тем, чтобы их количество увеличилось втрое», — подчеркнул Шмыгаль.
В частности, «пункты несокрушимости» будут делиться на стационарные, расположенные в зданиях, и мобильные, которые развернут на базе палатки или транспортного средства. Их количество определяется центральной и местной властью в соответствии с потребностями населения громады.
Читайте также
«Пункты несокрушимости» функционируют в круглосуточном режиме. Каждый в обязательном порядке должен быть обеспечен: генераторами и горючим; автономным отоплением (твердотопливными котлами, тепловыми пушками, конвекторами, обогревателями и т.п.); средствами доступа в Интернет, в частности через терминалы Starlink; связью (рация, стационарный телефон) для вызова экстренных служб; запасами питьевой и технической воды; средствами личной гигиены, туалетами и т.п.
К работе в «пунктах несокрушимости» могут привлекаться медики, психологи, социальные работники, общественные организации и волонтеры. Каждый «пункт несокрушимости» должны охранять полиция, добровольцы или служба охраны.
Место для вашей рекламы
Также во время заседания правительства было принято протокольное поручение главам местных администраций и руководителям центральных органов исполнительной власти, задействованным в организации «пунктов несокрушимости», обеспечить соответствие обустроенных и новых пунктов требованиям принятого постановления.
Кроме того, вице-премьер-министру по восстановлению — министру развития громад, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову поручено создать координационный штаб, который будет координировать работу пунктов и контролировать их соответствие определенным критериям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.