В «пунктах несокрушимости» появится интернет от Starlink, — Федоров — Finance.ua
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В «пунктах несокрушимости» появится интернет от Starlink, — Федоров

Личные финансы
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В «пунктах несокрушимости» появится интернет от Starlink, — Федоров
В «пунктах несокрушимости» появится интернет от Starlink, — Федоров
Министерство цифровой трансформации планирует установить терминалы спутниковой связи Starlink в «пунктах несокрушимости», кроме публичных Wi-Fi точек.
Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
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«Мы открыли уже 20 точек публичной связи в Херсоне, еще 40 откроем в ближайшие неделю-две, потому что люди ими пользуются. В дальнейшем в области будут созданы такие точки с Wi-Fi. Ну и отдельно Офис президента работает вместе с ГСЧС над „пунктами несокрушимости“ по всей стране. И там тоже скоро будут Starlink. Поэтому речь пойдет о тысячах публичных точек с Wi-Fi по всей стране», — указал министр.
Напомним, онлайн-карта «Пунктов несокрушимости» претерпела изменения, отныне на сайте будут отображаться несколько категорий объектов, включая автозаправочные станции и банковские отделения, которые будут продолжать работу во время отключений электроэнергии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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