НЭК «Укрэнерго» призвала в случае длительного отсутствия света обращаться в «Пункти незламності» (карта) — Finance.ua

НЭК «Укрэнерго» призвала в случае длительного отсутствия света обращаться в «Пункти незламності» (карта) Сегодня 15:45

В случае значительного перерыва в электроснабжении будет активирована работа «Пунктів незламності», сообщила НЭК «Укрэнерго».

«Напомним, что в случае значительного перерыва в электроснабжении активируется работа „Пунктів незламності“. Карту таких пунктов, размещенных по всей стране, можно посмотреть здесь: nezlamnist.gov.ua . Рекомендуем сразу выписать адреса ближайших к вашему дому пунктов».

В пунктах бесплатно и круглосуточно будут все базовые услуги: электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка.

«Пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, а также при школах, зданиях ГСЧС. На сайте и во всех „Пунктах незламності“ можно будет узнать, где работают ближайшие АЗС, банковское отделение, аптека, магазин», — пояснили в НЭК.

Компания также призвала в период отсутствия электроэнергии позаботиться о себе, о родных и помочь тем, кто рядом.

«Террористы могут забрать у нас на какое-то время свет, но нашу выдержку и мужество им не сломить. Заботимся друг о друге и верим в ВСУ!» — подчеркнули в компании.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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