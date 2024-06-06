В Украине планируется построить завод по производству бронеавтомобилей — Finance.ua

В Украине планируется построить завод по производству бронеавтомобилей Сегодня 02:45

В Украине планируется построить завод по производству бронеавтомобилей

Канадский производитель бронеавтомобилей Roshel планирует инвестировать десятки миллионов долларов в новое украинское предприятие и создать сотни рабочих мест.

По словам генерального директора компании Романа Шимонова, решение об открытии предприятия уже принято.

Завод будет ориентирован как на украинский, так и на европейский рынок.

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«Украина имеет мощную инфраструктуру, которая осталась с распада СССР, и не вся она используется эффективно. У вас есть дешевое электричество, рабочая сила, строящиеся сейчас производственные цепочки, многие люди с высшим образованием. Набирая украинцев на работу, мы видим большую разницу, в сравнении с выходцами из других регионов, где нет культуры производства», — отметил Шимонов.

200 сотрудников компании — вынужденные переселенцы из Украины. По словам Шимонова, многие хотят вернуться домой.

Roshel рассчитывает устроить часть из них на новом украинском предприятии.

Главным продуктом компании является бронеавтомобиль Senator, которых поставлено в Силы обороны уже 1140 штук. Украина получает эти машины от партнеров, а также покупает за свой счет.

Autoconsulting По материалам:

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