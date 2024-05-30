В США открыли завод, который будет производить артснаряды для Украины — Finance.ua

В США открыли завод, который будет производить артснаряды для Украины Сегодня 17:22

В американском городе Меските, штат Техас, открылся завод по производству 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Предприятие ежемесячно будет производить около 30 тысяч снарядов для 155-миллиметровых пушек, которые имеют решающее значение для нужд Украины.

Как отмечается, Пентагон в прошлом году поставил цель производить 100 тысяч снарядов в месяц до конца 2025 года. Заводы в Скрентоне и Уилкс-Барри, штат Пенсильвания, вместе производят около 36 тысяч снарядов в месяц.

Новое предприятие General Dynamics в Меските после выхода на полную мощность будет выпускать 30 тысяч снарядов в месяц.

Предприятие стоимостью более 500 млн долларов было профинансировано за счет дополнительных затрат на 2022 и 2023 финансовые годы и включает в себя передовые производственные технологии и автоматизацию для производства металлических деталей крупного калибра.

Завод в Меските обеспечит около 350 рабочих мест, когда на следующий год выйдет на полную производственную мощность.

Укрінформ По материалам:

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