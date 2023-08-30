В Украине планируется изменить правила ввоза и учета гуманитарной помощи — Finance.ua

В Украине планируется изменить правила ввоза и учета гуманитарной помощи Сегодня 12:45 — Казна и Политика

В Украине планируется изменить правила ввоза и учета гуманитарной помощи

В Министерстве социальной политики готовятся к запуску электронного инструмента учета гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики

Отмечается, что вместе с общественными организациями и волонтерами в министерстве подготовили проект постановления «Некоторые вопросы пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения».

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С момента принятия постановления изменятся правила ввоза и учета гуманитарной помощи, а информация о нем будет оцифрована в автоматизированной системе.

Основное изменение, которое коснется участников процесса и граждан — это внедрение доступного электронного инструмента учета гуманитарной помощи.

Как пояснили в министерстве, с помощью автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи организации-получатели, которые собираются ввезти гуманитарную помощь, смогут зарегистрироваться, авторизоваться на сайте, сформировать и подать декларацию. Декларация путем информационного обмена попадет на таможню. Система будет автоматически присваивать декларации уникальный код. По этому коду таможенники будут пропускать груз.

Организации, ввозящие гуманитарную помощь, будут подавать публичные отчеты после ее распределения.

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По информации Минсоцполитики, для этого достаточно будет указать в системе, когда и где (без указания персональных данных лиц) раздали груз, сколько осталось. Такой механизм покажет путь гуманитарной помощи от донора через получателя к приобретателям и гарантирует прозрачность процесса, а вся информация о грузе всегда будет у волонтеров под рукой в ​​электронном кабинете.

Кроме того, постановление отменяет гарантийные письма.

Ожидается, что система заработает с 15 ноября 2023 года.

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Укрінформ По материалам:

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