США предоставят гуманитарную помощь Украине еще на 500 миллионов долларов — Finance.ua

США предоставят гуманитарную помощь Украине еще на 500 миллионов долларов Сегодня 10:48

США предоставят гуманитарную помощь Украине еще на 500 миллионов долларов

Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр в ходе визита в Киев в понедельник объявит о выделении более 500 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на « Голос Америки ».

Новый пакет гуманитарной помощи Украине, которую будут предоставлять через ООН и другие неправительственные организации-партнеры, будет направлен в поддержку внутренне перемещенных лиц и всех пострадавших от войны.

Предполагается, что средства будут направлены на финансирование чрезвычайной продовольственной помощи, медицинского обслуживания и питьевой воды.

Во время поездки по Украине Саманта Пауэр, как ожидается, встретится с фермерами, работниками энергетической отрасли и группами реагирования на чрезвычайные ситуации, а также посетит партнеров USAID.

После последнего объявления общий объем гуманитарной помощи, предоставленной Штатами Украине с начала полномасштабной войны россии, превысит 2,6 миллиарда долларов, из них 1,9 миллиарда — по линии USAID.

Напомним, в середине июня Соединенные Штаты объявили о предоставлении дополнительных 205 миллионов долларов для гуманитарной помощи для украинцев, пострадавших от последствий полномасштабного вторжения россии.

Економічна Правда По материалам:

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