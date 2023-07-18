США предоставят гуманитарную помощь Украине еще на 500 миллионов долларов — Finance.ua
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США предоставят гуманитарную помощь Украине еще на 500 миллионов долларов

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США предоставят гуманитарную помощь Украине еще на 500 миллионов долларов
США предоставят гуманитарную помощь Украине еще на 500 миллионов долларов
Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр в ходе визита в Киев в понедельник объявит о выделении более 500 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Голос Америки».
Новый пакет гуманитарной помощи Украине, которую будут предоставлять через ООН и другие неправительственные организации-партнеры, будет направлен в поддержку внутренне перемещенных лиц и всех пострадавших от войны.
Предполагается, что средства будут направлены на финансирование чрезвычайной продовольственной помощи, медицинского обслуживания и питьевой воды.
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Во время поездки по Украине Саманта Пауэр, как ожидается, встретится с фермерами, работниками энергетической отрасли и группами реагирования на чрезвычайные ситуации, а также посетит партнеров USAID.
После последнего объявления общий объем гуманитарной помощи, предоставленной Штатами Украине с начала полномасштабной войны россии, превысит 2,6 миллиарда долларов, из них 1,9 миллиарда — по линии USAID.
Напомним, в середине июня Соединенные Штаты объявили о предоставлении дополнительных 205 миллионов долларов для гуманитарной помощи для украинцев, пострадавших от последствий полномасштабного вторжения россии.
По материалам:
Економічна Правда
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