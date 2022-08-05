В Украине пересмотрят соцвыплаты переехавшим за границу беженцам: что надо знать — Finance.ua

В Украине пересмотрят соцвыплаты переехавшим за границу беженцам: что надо знать Сегодня 17:03 — Личные финансы

В Украине пересмотрят соцвыплаты переехавшим за границу беженцам: что надо знать

Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что ведомство рассматривает вопрос целесообразности выплаты одинаковых социальных пособий людям, которые остались в Украине, и тем, которые выехали за границу.

«Это тоже вопрос, который рассматривается. На самом деле это требует законодательных изменений, потому что у нас не выписана такая схема, как временное перемещение за границу. С другой стороны, это чувствительный вопрос, потому что мы должны смотреть, что государство, в которое переместился человек, ему дает», — сказала Жолнович в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос насколько целесообразно платить одинаковые социальные пособия людям, которые остались в Украине, и тем, которые выехали за границу.

По ее словам, министерство совместно с Офисом Совета Европы в Украине уже провели аудит всех поддержек и пособий, предоставляемых украинским гражданам за рубежом.

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«Мы эти цифры проанализируем и следующим этапом станет взаимодействие с теми странами, чтобы синхронизировать свои выплаты. Это длительный процесс. А просто сказав, что больше ничего не платим, мы можем поставить наших людей в очень затруднительное положение. Скажем, Польша прекратила свои выплаты и платит только лицам с инвалидностью, но не все, кто имел такую возможность, подтвердил этот свой статус в Польше. Это чувствительный вопрос, который нельзя «резать с плеча», — заявила министр.

На уточняющий вопрос, будет ли Минсоцполитики работать над тем, чтобы урегулировать вопрос двойных выплат, Жолнович ответила утвердительно.

«Пока все остается как есть, но получив информацию по аудиту, мы будем взаимодействовать с международными партнерами по этому вопросу. Возможно объединять эти пособия или, если в стране пребывания выплата достаточно значительна, тогда думать стоит ли платить ту незначительную помощь от Украины. Я не могу сказать, что у нас есть уже готовые решения на этот счет. Потому что, возможно, даже будет лучше поискать эти деньги, чтобы не создавать негатив. Также очень важно демонстрировать людям, что Украина от них не отказалась, потому что мы должны поддерживать связь с нашими гражданами», — заявила министр.

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