Какие выплаты получают украинцы в странах ЕС — Finance.ua

Какие выплаты получают украинцы в странах ЕС

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Какие выплаты получают украинцы в странах ЕС

С первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину большинство стран предоставили украинцам упрощенные условия въезда. Тем, кто выбрал одну из стран ЕС для временного убежища и проживает там большую часть времени, выделяют и финансовую помощь.

Какие выплаты предусмотрены для украинцев в странах Европейского Союза, рассказал портал TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today

Какую денежную помощь выделяют украинским переселенцам в странах Евросоюза

Чехия. В этой стране всем беженцам выделяется помощь в размере 5 тысяч крон (около 200 евро) через Бюро труда (Úrad práce ČR).

Первая выплата будет произведена всем автоматически после предъявления паспорта и гуманитарной визы (vízum strpenie). За следующей помощью смогут обратиться только те люди, которые находятся в тяжелой финансовой ситуации (нетрудоустроенные и не владеющие имуществом в Чехии), но не более пяти раз.

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То есть в общей сложности беженцы получат право на шесть гуманитарных выплат по 5000 крон. Через 6 месяцев нуждающиеся в беженстве смогут продолжить получать государственную поддержку, но уже в рамках стандартной социальной помощи.

Латвия. Граждане Украины, бежавшие от войны в Латвию, могут получить следующую поддержку, обратившись в Министерство Благополучия:

Единовременная помощь в кризисной ситуации — 272 евро на взрослого и 190 евро на ребенка. Дополнительная ежемесячная помощь в размере 109 евро на члена семьи и 76 евро на каждого следующего члена семьи. Другая материальная поддержка или социальные услуги в соответствии с индивидуальными потребностями личности.

Эстония. Украинские беженцы, получившие временную защиту, имеют право на те же льготы и надбавки, что и резиденты Эстонии.

Прежде чем подавать заявление на помощь (льготы), необходимо запросить временную защиту, получить вид на жительство и эстонский личный идентификационный код в пункте приема военных беженцев или в службе Департамента полиции и пограничной охраны (PPA).

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Это может быть детская помощь с момента рождения до достижения 16-летнего возраста. Размер детской помощи составляет 60 евро на первого и второго ребенка в семье и 100 евро — на третьего и последующих детей. Начиная с третьего ребенка многодетной семье выплачивается пособие размером 300 евро в месяц, а с седьмого ребенка — 400 евро в месяц.

Родителям, прибывшим в Эстонию с ребенком младше полутора лет, выплачивается родительская компенсация — 584 евро в месяц за период до 545 дней. Точное число дней родительской компенсации зависит от возраста ребенка и начала действия вида на жительство родителей.

После получения временной защиты украинские беженцы имеют право на получение помощи на жительство. Расчет прожиточного минимума: первому члену семьи выплачивается один прожиточный минимум (150 евро), второму взрослому — 0,8 прожиточного минимума (120 евро) и несовершеннолетним детям — 1,2 прожиточного минимума (180 евро).

Словакия. Лицо, обратившееся за временным убежищем или имеющее документ временного убежища и имеющее документ о разрешении на проживание с отметкой «ODÍDENEC», соответствует условию для предоставления материальной помощи.

Заявление о предоставлении материальной помощи подается в отдел занятости, социальных вопросов и семьи. Также лица, имеющие временную защиту или в поисках убежища в Словакии, имеют право на получение экстренной денежной помощи, предоставленной гуманитарными организациями в рамках программы Министерства труда, социальных вопросов и семьи (MoLSAF).

Сумма на одного человека в месяц составляет:

80 евро на взрослого от 18 лет; 60 евро на ребенка от 3 до 18 лет; 160 евро на ребенка до 3-х лет.

Однако граждане Украины со статусом временного убежища не имеют права на государственную социальную помощь, такую как помощь на ребенка, родительская помощь, алименты на усыновленного ребенка, помощь на похороны или помощь при рождении ребенка. Эта государственная социальная помощь предоставляется при условии получения вида на временное или постоянное проживание.

Словения. На выплаты могут претендовать граждане, которые получили временную защиту в Словении, не проживают в приюте и не подали заявление на международную защиту, не имеют собственных денежных средств или доходов на свое содержание. То есть если в Словении у них нет никого, кто обязан их содержать по закону.

Размер денежной помощи будет определяться согласно основному размеру минимального дохода по следующим критериям:

для первого взрослого или заявителя — 100%; для каждого следующего взрослого человека в семье — 70%; для ребенка в возрасте до 18 лет — 30%; для несовершеннолетнего ребенка без сопровождения взрослых — 100%.

Ирландия. Чтобы получить социальную финансовую помощь в Ирландии, необходим персональный номер в Службе государственного обеспечения (PPSN).

При подаче заявления на получение PPSN украинец может сразу подать заявление на выплату еженедельной материальной помощи, если она требуется. Максимальная выплата для людей старше 25 лет составляет 260 евро.

К этому можно получить надбавку за подопечного взрослого 138 евро, за ребенка до 12 лет — 40 евро, за ребенка старше 12 лет — 48 евро. Для взрослых от 18 до 24 лет выплата составляет 117.7 евро с надбавкой за подопечного взрослого 117.7 евро. Помимо надбавок к выплатам взрослым помощь выплачивается также отдельно на детей — 140 евро в месяц на каждого ребенка.

Франция. Во Франции предусмотрено предоставление денежной помощи для искателей убежища.

Выдача APS «временная защита» позволит получать денежную помощь, размер которой рассчитывается в соответствии с составом семьи. Для получения карты ADA в префектуре украинцу будет назначена встреча во французском Управлении иммиграции и интеграции.

Согласно имеющейся публичной информации, помощь семьям определяется в зависимости от количества ее членов: 1 человек — 6,80 евро в день, 2 человека — 10,20 евро в день, 3 человека — 13,60 евро в день, 4 человека — 17 ,00 евро в день и так далее. Но каждый взрослый получает еще 7,40 евро в день.

Австрия. Размер базовой социальной помощи в Австрии определяется органом власти и зависит в том числе от жилищного положения лица, это жилье с полным пансионом, с самообеспечением или частным проживанием.

В случае частного проживания украинцы могут получить следующие максимальные выплаты:

субсидия на аренду для одного человека — до 150 евро на человека в месяц; дотация на аренду для семьи (от 2 человек) — до 300 евро на человека в месяц; питание для взрослых — до 215 евро на человека в месяц; питание для несовершеннолетних — до 100 евро на человека в месяц.

Для получения субсидии на аренду жилья необходимо предоставить договор аренды (так называемый прекариатный договор).

Кроме того, в Австрии можно получить финансовую субсидию на школьные принадлежности (до 200 евро на ребенка в год) и одежду (150 евро на человека в год), а также деньги на отдых (до 50 евро на человека в месяц).

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