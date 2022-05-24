Количество украинских беженцев превысило 6,5 млн — ООН — Finance.ua
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Количество украинских беженцев превысило 6,5 млн — ООН

Сегодня 09:31Мир
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С начала полномасштабного вторжения россии Украину покинули более 6,5 миллионов человек.
Об этом сообщает Управление Верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев.
Из Украины уехал 6 552 971 человек.

Куда уехали украинцы:

  • большинство граждан выехало в Польшу — более 3,5 млн человек;
  • в Румынию выехало более 961 тыс. человек;
  • в Венгрию — 644 тыс.;
  • в Молдову — более 471 тыс.;
  • в Словакию — более 442 тыс. человек;
  • еще более 27 тыс. человек находятся в беларуси.
Также в ООН отмечают, что более 919 тысяч украинцев находятся в россии. Вероятно, это люди, которых оккупанты незаконно депортировали на территорию рф.

Статус беженца: как получить

Внутренне перемещенными лицами, которые покинули свои дома, но остаются на территории Украины, являются около 8 млн человек.
С середины мая украинские беженцы, выехавшие за границу в начале вторжения, стали возвращаться в Украину. В Госпогранслужбе сообщили, что такая тенденция удерживается уже некоторое время.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам: НВ
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