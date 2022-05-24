Количество украинских беженцев превысило 6,5 млн — ООН
С начала полномасштабного вторжения россии Украину покинули более 6,5 миллионов человек.
Об этом сообщает Управление Верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев.
Из Украины уехал 6 552 971 человек.
Куда уехали украинцы:
- большинство граждан выехало в Польшу — более 3,5 млн человек;
- в Румынию выехало более 961 тыс. человек;
- в Венгрию — 644 тыс.;
- в Молдову — более 471 тыс.;
- в Словакию — более 442 тыс. человек;
- еще более 27 тыс. человек находятся в беларуси.
Также в ООН отмечают, что более 919 тысяч украинцев находятся в россии. Вероятно, это люди, которых оккупанты незаконно депортировали на территорию рф.
Внутренне перемещенными лицами, которые покинули свои дома, но остаются на территории Украины, являются около 8 млн человек.
С середины мая украинские беженцы, выехавшие за границу в начале вторжения, стали возвращаться в Украину. В Госпогранслужбе сообщили, что такая тенденция удерживается уже некоторое время.
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