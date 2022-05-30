Украинские беженцы в Бельгии с 1 июня смогут обменивать гривну на евро — Finance.ua

Украинские беженцы в Бельгии с 1 июня смогут обменивать гривну на евро

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Украинские беженцы в Бельгии с 1 июня смогут обменивать гривну на евро, shutterstock

Украинцы с 1 июня смогут обменять украинскую гривну на евро — согласно соглашению между Национальными банками Бельгии и Украины.

Об этом пишет The Brussels Times со ссылкой на пресс-релиз Национального банка Бельгии (NBB).

Услуга будет предоставляться в кассах Национального банка или в частных банковских учреждениях, таких как Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC и KBC Brussels.

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Согласно рекомендации Европейской комиссии, утвержденной в апреле, украинские граждане смогут обменять до 10 000 гривен (€316) на каждого взрослого человека без каких-либо сборов или комиссий, пояснили в Нацбанке Бельгии.

Бельгия стала второй страной-членом ЕС, предлагающей эту услугу, позволяющую украинским беженцам свободно обменять гривны на евро. Ожидается, что многие другие страны вскоре присоединятся к такой практике.

«Мы считаем своей гуманитарной обязанностью предложить эту услугу беженцам, и потому мы рады, что благодаря нашим усилиям эта услуга может быть доступна в нашей стране», — сказал директор NBB Тим Германс.

В бельгийском Центробанке уточнили, что находящимся в Бельгии гражданам Украины потребуется предоставить только Сертификат временной защиты, чтобы открыть собственный счет в местном банке с целью получать заработную плату или пересылать деньги.

Как отмечает издание, на территории Бельгии находятся около 78 тысяч перемещенных лиц из Украины.

Справка Finance.ua:

беженцы от войны в Украине с 24 мая могут обменивать в банках Германии гривны на евро;

за границей украинцы сталкиваются с тем, что нужно обменять наличные, которые взяли с собой. Пока обменять гривну на евро и национальные европейские валюты можно только в отдельных банках;

Национальный банк снял ограничения по установлению банками курса продаж наличной валюты, чтобы перекрыть возможности для валютных спекуляций. Решение о снятии ограничения на установление банками курса операций за границей не более 10% от официального необходимо для снижения давления на международные резервы Украины.



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