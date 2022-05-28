У НБУ пояснили причини зняття обмежень курсу продажу валют — Finance.ua

У НБУ пояснили причини зняття обмежень курсу продажу валют

Вчора 12:02 — Валюта

Національний банк зняв обмеження щодо встановлення банками курсу продажу готівкової валюти, щоб перекрити можливості для валютних спекуляцій. Про це в інтерв’ю Forbes повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

За його словами, фіксований курс вирішує важливі для всієї економіки завдання, зокрема у боротьбі з інфляцією.

Рішення про зняття обмеження на встановлення банками курсу операцій за кордоном не більше 10% від офіційного є необхідним для зниження тиску на міжнародні резерви України.

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"Ми бачимо цю дискусію і спілкуватимемося з бізнесом. Ми керуємося двома основними завданнями: зберегти валютні ресурси для пріоритетних витрат на оборону та критичний імпорт та не допустити непродуктивного відтоку капіталу.

Ми не лише відв’язали готівковий курс та курс для операцій громадян за кордоном. Це рішення приймалося у тісній зв’язці зі зменшенням ліміту на зняття готівки за кордоном з гривневих карток удвічі — до 50 тисяч грн на місяць", — зазначив Гелетій.

За словами Гелетія, щодня українські банки переказують близько $100 млн на користь міжнародних платіжних систем через чималі обсяги операцій з гривневими картками за кордоном.

Зокрема, 35% загального обсягу операцій українців за кордоном у квітні припадало на зняття готівки. Це близько 23 млрд грн в еквіваленті. За підсумками 20 днів травня, цей показник становить 45% (22 млрд грн).

Нагадаємо, 20 травня Національний банк України скасував обмеження на встановлення курсу, згідно з яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше курси з відповідних операцій не мали відхилятися від офіційного більше ніж на 10%.

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