Нардеп рассказал, когда должно ослабнуть давление на гривну — Finance.ua

Нардеп рассказал, когда должно ослабнуть давление на гривну
В Украину до конца года поступят значительные средства в валюте, поэтому давление на гривну должно ослабнуть.
Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Фролов (фракция «Слуга народа») по итогам встречи депутатов фракции с министром финансов Сергеем Марченко, на которой обсуждалась ситуация в бюджетной сфере.
«По курсу гривны ситуация должна в ближайшее время стабилизироваться, в Украину до конца года поступят значительные средства в валюте, поэтому давление на гривну должно ослабнуть», — отметил Фролов.
«Социальные вопросы государство также закрывает, хотя поступления в доходную часть стремительно упали: таможня в марте обеспечила всего около 20% плановых доходов, в апреле — 30%; налоговая собирает средства лучше — в апреле поступило около 70% довоенных поступлений. В целом доходы покрывают только треть крайне необходимых расходов военного времени», — пишет нардеп.
Он отмечает, что май стал самым сложным месяцем по закрытию всех платежей, ведь средства от международных партнеров поступили только в пятницу 20 мая, поэтому «с понедельника задержки по выплатам будут постепенно погашаться».
Фролов рассказал, что помощь от Запада поступает и критически важна для Украины в текущих условиях, а крупнейшими донорами являются США, Великобритания и Канада.
«В то же время не все средства от отдельных стран и международных организаций поступают в форме грантов и безвозвратной помощи, многие предоставляют кредитный ресурс под мизерный или нулевой процент. Позиция министра, которому нужно закрывать огромные государственные расходы, заключается в том, что нужно возвращать систему налогообложения, которая действовала по состоянию на 23 февраля», — сообщает нардеп.
Фролов отмечает, что также на встрече обсуждались вопросы о социальных расходах на оккупированных территориях — они сейчас осуществляются по согласованию с соответствующим главой военной администрации, а также необходимость изменения приоритетных расходов, которые могут осуществляться из местных бюджетов в условиях военного положения.
По его словам, речь шла о работе «по аккумуляции замороженных на Западе средств и имущества России на восстановление Украины (ожидаем принятия соответствующего закона в Канаде, что может стать хорошим прецедентом и примером для других)».
Справка Finance.ua:
20 мая НБУ отменил ограничения на установление курса и снизил лимит на снятие наличной гривны за рубежом;
официальный курс гривны к доллару США остается фиксированным — на уровне 29,25 грн/долл. США. Фиксация обменного курса позволяет сдержать инфляционные процессы (по причине удешевления критического импорта) и удержать под контролем инфляционные ожидания;
эксперты не ожидают существенного роста курса доллара в Украине после того, как Нацбанк разрешил банкам не ущемлять курс продажи наличной валюты.