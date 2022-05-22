Нардеп рассказал, когда должно ослабнуть давление на гривну — Finance.ua

Нардеп рассказал, когда должно ослабнуть давление на гривну

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Нардеп рассказал, когда должно ослабнуть давление на гривну

В Украину до конца года поступят значительные средства в валюте, поэтому давление на гривну должно ослабнуть.

Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Фролов (фракция «Слуга народа») по итогам встречи депутатов фракции с министром финансов Сергеем Марченко, на которой обсуждалась ситуация в бюджетной сфере.

«По курсу гривны ситуация должна в ближайшее время стабилизироваться, в Украину до конца года поступят значительные средства в валюте, поэтому давление на гривну должно ослабнуть», — отметил Фролов.

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При этом Фролов добавил, что 5 миллионам беженцев, выехавших из Украины из-за военных действий, ежемесячно перечисляются «существенные (не бюджетные конечно) средства (до 2,5 млрд долларов)».

Депутат отметил, что на встрече обсуждалась возможность отмены льготного ввоза автомобилей из-за границы, расширение компенсаций на коммунальные услуги для внутренне перемещенных лиц.

Фролов подчеркнул, что «военные» расходы составляют 7 млрд долларов в месяц и являются безусловным приоритетом для финансирования государством.

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«Социальные вопросы государство также закрывает, хотя поступления в доходную часть стремительно упали: таможня в марте обеспечила всего около 20% плановых доходов, в апреле — 30%; налоговая собирает средства лучше — в апреле поступило около 70% довоенных поступлений. В целом доходы покрывают только треть крайне необходимых расходов военного времени», — пишет нардеп.

Он отмечает, что май стал самым сложным месяцем по закрытию всех платежей, ведь средства от международных партнеров поступили только в пятницу 20 мая, поэтому «с понедельника задержки по выплатам будут постепенно погашаться».

Фролов рассказал, что помощь от Запада поступает и критически важна для Украины в текущих условиях, а крупнейшими донорами являются США, Великобритания и Канада.

«В то же время не все средства от отдельных стран и международных организаций поступают в форме грантов и безвозвратной помощи, многие предоставляют кредитный ресурс под мизерный или нулевой процент. Позиция министра, которому нужно закрывать огромные государственные расходы, заключается в том, что нужно возвращать систему налогообложения, которая действовала по состоянию на 23 февраля», — сообщает нардеп.

Фролов отмечает, что также на встрече обсуждались вопросы о социальных расходах на оккупированных территориях — они сейчас осуществляются по согласованию с соответствующим главой военной администрации, а также необходимость изменения приоритетных расходов, которые могут осуществляться из местных бюджетов в условиях военного положения.

По его словам, речь шла о работе «по аккумуляции замороженных на Западе средств и имущества России на восстановление Украины (ожидаем принятия соответствующего закона в Канаде, что может стать хорошим прецедентом и примером для других)».

Справка Finance.ua:

20 мая НБУ отменил ограничения на установление курса и снизил лимит на снятие наличной гривны за рубежом;

официальный курс гривны к доллару США остается фиксированным — на уровне 29,25 грн/долл. США. Фиксация обменного курса позволяет сдержать инфляционные процессы (по причине удешевления критического импорта) и удержать под контролем инфляционные ожидания;

эксперты не ожидают существенного роста курса доллара в Украине после того, как Нацбанк разрешил банкам не ущемлять курс продажи наличной валюты.

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