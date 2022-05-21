Курс гривны не просел после снятия Нацбанком ограничений по валюте — Finance.ua
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Курс гривны не просел после снятия Нацбанком ограничений по валюте

Сегодня 10:58Валюта
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Курс продажи валюты не отреагировал на разрешение НБУ банкам продавать валюту дороже.
Об этом свидетельствуют данные на сайтах банков.
Национальный банк с 21 мая 2022 отменяет ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.
Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.
Однако, несмотря на разрешение продавать валюту дороже, курс остался практически на прежнем уровне.
Так, Приватбанк установил курсы валют (покупки/продажи) на уровне 31,5/32,18 UAH/USD и 33,22/33,92 UAH/EUR, Ощадбанк — 31,5/32,18 UAH/USD и 33/33,84 UAH/EUR, Укргазбанк — 31,5/32,17 UAH/USD и 33/34 UAH/EUR.
УкрСиббанк покупает доллары по 29,26 UAH/USD, а евро — по 30,85 UAH/EUR, а продает по 29,55 UAH/USD и евро по 31,15 UAH/EUR, ПУМБ — 31,8 UAH/USDдоллары и евро по 33,40 UAH/EUR, а продает по 32,18 UAH/USD доллары и по 33,84 UAH/EUR евро соответственно.
Напомним, НБУ отменил ограничения на установление курса и снизил лимит на снятие наличной гривны за рубежом.

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По материалам: Українські Новини
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