Курс гривны не просел после снятия Нацбанком ограничений по валюте — Finance.ua

Курс гривны не просел после снятия Нацбанком ограничений по валюте

Сегодня 10:58 — Валюта

Курс продажи валюты не отреагировал на разрешение НБУ банкам продавать валюту дороже.

Об этом свидетельствуют данные на сайтах банков.

Национальный банк с 21 мая 2022 отменяет ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Однако, несмотря на разрешение продавать валюту дороже, курс остался практически на прежнем уровне.

Так, Приватбанк установил курсы валют (покупки/продажи) на уровне 31,5/32,18 UAH/USD и 33,22/33,92 UAH/EUR, Ощадбанк — 31,5/32,18 UAH/USD и 33/33,84 UAH/EUR, Укргазбанк — 31,5/32,17 UAH/USD и 33/34 UAH/EUR.

УкрСиббанк покупает доллары по 29,26 UAH/USD, а евро — по 30,85 UAH/EUR, а продает по 29,55 UAH/USD и евро по 31,15 UAH/EUR, ПУМБ — 31,8 UAH/USDдоллары и евро по 33,40 UAH/EUR, а продает по 32,18 UAH/USD доллары и по 33,84 UAH/EUR евро соответственно.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.