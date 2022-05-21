Новые правила НБУ по валюте могут повлиять на доходы IT-ФЛПов — Finance.ua

Новые правила НБУ по валюте могут повлиять на доходы IT-ФЛПов
20 мая 2022 года НБУ принял ряд обновленных правил по покупке и продаже валюты. Среди них — разрешение коммерческим банкам использовать рыночный курс для продажи валюты.
Как отмечают некоторые аналитики, это должно увеличить предложение наличной валюты и немного усилить гривну. Но в то же время это не слишком хорошие новости для тех, кто получает валютные доходы или за рубежом и рассчитывается украинской картой. Это касается также и большинства IT-специалистов, оформленных как ФЛП, пишет Ain.ua.
Как объясняет Сергей Фурса (Dragon Capital), фактически регулятор разрешил банкам покупать валюту по фиксированному курсу, а продавать ее клиентам по рыночному. Это может ударить одновременно и по беженцам, которые рассчитываются гривневыми картами в других странах, и по IT-специалистам, и по волонтерам, закупающим снаряжение за границей.
"Правила НБУ о том, что курс покупки валюты — рыночный, а курс продажи — фиксированный, вредят IT-индустрии и IT-ФОПам. Сейчас складывается такая ситуация, что если человек, например, получил валюту на карту ФЛП, он не может с ней ничего сделать: в долларах с ФЛП снять нельзя, можно продать по официальному курсу (29 грн), а затем, пожалуйста, иди покупай по 37 грн. Продавать по 29 грн., а покупать по 37 грн. мало кто захочет. Это все равно что скрытый налог.
К сожалению, это приведет к тому, что многие IT-специалисты просто будут получать свои валютные выплаты за рубежом. И вообще не будут заводить валюту в Украину. Сейчас много IT-ФЛП за рубежом, которые работают там, но в Украине платят 5% налога, но с такой валютной политикой есть риски, что они просто перерегистрируются в другой стране", — объясняет Остапив.