В Украине пересчитают плату за доставку газа: как изменятся платежки (инфографика) — Finance.ua
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В Украине пересчитают плату за доставку газа: как изменятся платежки (инфографика)

Личные финансы
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В Украине пересчитают плату за доставку газа: как изменятся платежки (инфографика)
В Украине пересчитают плату за доставку газа: как изменятся платежки (инфографика)
В январе стоимость доставки (распределения) газа может сильно измениться для украинцев — сумма может как увеличиться, так и уменьшиться по сравнению с декабрем.
Это связано не с изменениями тарифа, а с методикой начисления самой платы за доставку в 2023 году, пишет «ГазПравда».
«С 1 января 2023 года ежемесячная плата за доставку газа рассчитывается, основываясь уже на новых данных потребления, то есть за предыдущий газовый год. Газовым годом называется период с 1 октября одного года по 30 сентября следующего», — сказано в сообщении.

Что это значит

Для расчета ежемесячного платежа за распределение газа на 2023 год считают количество потребленных кубов газа с 1 октября 2021 по 30 сентября 2022 года.
В прошлом году потребители платили за распределение по формуле: ежемесячная плата за доставку = тариф облгаза* (кубы за период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года) / 12.
А в 2023 году формула учитывает уже другие данные потребления газа: ежемесячная плата за доставку = тариф облгаза* (кубы за период с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года) / 12.
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Поэтому те потребители, которые за период с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года уменьшили свое потребление газа по сравнению с предыдущим газовым годом, теперь будут платить за распределение меньше. Кто, наоборот, сжег больше, увидит в платежках цифры побольше.
Сам тариф на распределение не меняется. Действующие тарифы остаются актуальными, по крайней мере, до завершения войны.
Также отмечается, что для разных облгазов тарифы разнятся. Это зависит от ряда факторов: от региона, количества потребителей и размера затрат для обеспечения функционирования сети.
Меньше всего за доставку сейчас платят киевляне — всего 38 копеек за кубометр. Больше всего — потребители ООО «Газпостачсервис» (Винницкая обл.) — 2,95 грн за кубометр.
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Если не пользуешься газом, за услугу все равно нужно платить

Даже если потребитель не пользовался газом круглый год, но подключен к трубе, он все равно должен оплатить услугу доставки.
Обязательный минимальный объем газа, за распределение которого придется уплатить в облгаз, зависит от перечня газового оборудования в доме:
  • 39 кубометров в год — для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления пищи;
  • 126 кубометров в год — для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;
  • 314 кубометров в год — для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется комплексно, в частности — для отопления, или объекта потребителя, не являющегося бытовым.
То есть на практике за доставку не платят только потребители, которых вообще отсоединили от трубы (это должно быть подтверждено соответствующим актом).
Инфографика: ГазПравда
Инфографика: ГазПравда
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По материалам:
Finance.ua
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