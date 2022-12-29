Как изменить владельца домохозяйства для поставки газа — Finance.ua

Как изменить владельца домохозяйства для поставки газа
В «Нафтогазе» рассказали, как изменить владельца домохозяйства. Для этого необходимо сделать несколько шагов — собрать пакет необходимых документов и передать его компании.
В пакет документов, как сообщили в «Нафтогазе», входит заявление. Шаблон можно найти по ссылке:
- выберите «Шаблон заявления-присоединения к условиям типового договора»;
- нажмите «Word»;
- загрузите документ на ПК;
- после загрузки заявление следует распечатать и заполнить.
Кроме заявления в пакет входят индивидуальный налоговый номер (ИНН) или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также документ, подтверждающий право собственности на жилье.
После этого пакет следует передать в «Нафтогаз». Способов для этого несколько:
- отсканировать или сделать четкие фото каждого документа и отправить по электронной почте client@gas.ua;
- отправить копии документов по почте: 25009, г. Кропивницкий, получатель ООО «ГК «Нафтогаз Украины»;
- обратиться в ближайшее отделение банка-партнера ПУМБ или Центр подключения клиентов «Нафтогаза». В этом случае кроме указанных документов с собой нужно взять паспорт или ID-карту. Все актуальные адреса на карте по ссылке.
«Все отправленные документы обрабатываются поочередно. Посмотреть внесенные изменения вы сможете в личном кабинете на сайте или в следующем печатном счете за потребленный газ», — отметили в «Нафтогазе».
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