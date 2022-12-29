Как изменить владельца домохозяйства для поставки газа — Finance.ua

Как изменить владельца домохозяйства для поставки газа Сегодня 09:59 — Личные финансы

Как изменить владельца домохозяйства для поставки газа

В «Нафтогазе» рассказали, как изменить владельца домохозяйства. Для этого необходимо сделать несколько шагов — собрать пакет необходимых документов и передать его компании.

В пакет документов, как сообщили в «Нафтогазе» , входит заявление. Шаблон можно найти по ссылке

выберите «Шаблон заявления-присоединения к условиям типового договора»;

нажмите «Word»;

загрузите документ на ПК;

после загрузки заявление следует распечатать и заполнить.

Кроме заявления в пакет входят индивидуальный налоговый номер (ИНН) или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также документ, подтверждающий право собственности на жилье.

После этого пакет следует передать в «Нафтогаз». Способов для этого несколько:

отсканировать или сделать четкие фото каждого документа и отправить по электронной почте client@gas.ua;

отправить копии документов по почте: 25009, г. Кропивницкий, получатель ООО «ГК «Нафтогаз Украины»;

обратиться в ближайшее отделение банка-партнера ПУМБ или Центр подключения клиентов «Нафтогаза». В этом случае кроме указанных документов с собой нужно взять паспорт или ID-карту. Все актуальные адреса на карте по ссылке.

«Все отправленные документы обрабатываются поочередно. Посмотреть внесенные изменения вы сможете в личном кабинете на сайте или в следующем печатном счете за потребленный газ», — отметили в «Нафтогазе».

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Обозреватель По материалам:

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