В Украине ожидают, что эмбарго на нефть уменьшит прибыль рф на 50% — Finance.ua
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В Украине ожидают, что эмбарго на нефть уменьшит прибыль рф на 50%

Энергетика
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В Минэкономики Украины ожидают, что эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты должно уменьшить доходы рф в этой сфере на 50%.
Об этом во время брифинга сказала первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
«Мы ожидаем, обвал прибыли от экспорта нефти и газа должен быть более чем на 50% именно из-за введения эмбарго ЕС на нефть и нефтепродукты и из-за введения ограничения цены. На нефть и газ приходится 60% и 40% доходов федерального бюджета. Мы ожидаем, что доходы россии упадут ниже критического в 40 млрд долларов за квартал», — сказала Свириденко.
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Она выразила надежду, что на фоне сокращения доходов россия должна столкнуться с трудностями финансирования войны.
Как сообщалось, ЕС ввел эмбарго на импорт российской нефти на европейский рынок по морскому пути, а также предельное ценовое ограничение в 60 долларов США за баррель для ее поставок в третьи страны с использованием европейских судов или торговых услуг. Ценовой потолок согласован со странами «Группы семи» и другими партнерами ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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