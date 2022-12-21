Решение ЕС об одобрении потолка цен на газ — это системное изменение, позволяющее скорее отрезать россию от рынка газа — Минэкономики Сегодня 15:47 — Энергетика

Решение ЕС об одобрении потолка цен на газ — это системное изменение, позволяющее скорее отрезать россию от рынка газа — Минэкономики

Страны Евросоюза достигли соглашения об ограничении цен на природный газ на уровне 180 евро за МВт*ч.

О том, к чему может привести такое решение, рассказала первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Хорошая новость состоит в том, что 180 евро за МВт*ч — это существенно ниже, чем первоначальное предложение Еврокомиссии — 273 евро за МВт*ч. В то же время, пока продолжались политические дебаты, цена газа в ЕС уменьшилась до уровня 117 евро за МВт*ч, а сегодня цена TTF вообще составляет 107 евро за МВт*ч», — пояснила Свириденко.

По словам министра экономики, данный инструмент заработает с 1 февраля 2023 года, а ценовые ограничения станут возможными с 15 февраля. Этот механизм станет страховкой от скачков цен.

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«Потолок цены на газ имеет иную природу, чем ценовой потолок на нефть. Формально это — не инструмент санкций. Его главная цель — защита от чрезмерно высоких цен. Но внедрение механизма коррекции цен открывает возможность для будущих санкций и вытеснения российского газа с глобальных рынков. Дело в том, что многолетнее доминирование россии на рынке газа в ЕС привело не только к количественной доминации, но и к тому, что именно ценообразование на рынке слишком чувствительно к российскому фактору. В конце концов, это привело к тому, что летом 2022 года цены в ЕС были в 7 раз выше, чем в Соединенных Штатах», — отметила Юлия Свириденко.

На практике предполагается, что механизм корректировки будет применяться к конкретному инструменту торговли газом — TTF — который является центральным в системе ценообразования в Европе и наиболее чувствительным к манипуляциям.

«Но одновременно это финансовый инструмент, который также связан с рядом деривативов. Поэтому это не только энергетический вопрос, но и функционирование финансовых рынков. Поэтому существует риск, что резкое и чрезмерное вмешательство может привести либо к ограничению физических поставок, потерям ликвидности торговцев финансовыми инструментами, либо к бегству торговли на другие площадки», — заявила Юлия Свириденко.

Поэтому любое решение о применении этого механизма будет сопровождаться анализом и позициями Европейского агентства по сотрудничеству энергетических регуляторов, Европейского агентства по рынкам ценных бумаг, Европейского центрального банка и т.д.

«Но даже все сложности и риски не превосходят главное — российские манипуляции должны быть устранены, а россия — лишена доходов, которыми она финансирует войну. И нынешнее решение — системное изменение, которое позволяет скорее и четче отрезать россию от рынка газа», — резюмировала Свириденко.

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