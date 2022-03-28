В Украине отменили карантинные зоны и разрешили работать без прививок — Finance.ua

В Украине отменили карантинные зоны и разрешили работать без прививок

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В Украине отменили карантинные зоны и разрешили работать без прививок

Кабинет Министров отменил карантинные зоны эпидемической опасности и норму об отстранении от работы невакцинированных сотрудников в Украине.

Соответствующее постановление № 372 от 26 марта 2022 года опубликовано на Правительственном портале.

«В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории Автономной Республики Крым, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской , Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, г. Киева, г. Севастополя (далее — регионы) устанавливается „зеленый“, „желтый“, „оранжевый“ или „красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, кроме периода военного положения», — говорится в документе.

Физическим лицам и субъектам хозяйствования рекомендовано:

соблюдать противоэпидемические меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19;

обеспечить получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в список разрешенных к использованию в чрезвычайных ситуациях.

Учреждениям здравоохранения поручено обеспечить готовность к реагированию на вспышки COVID-19 в условиях военного положения.

На время военного положения также отменена норма постановления об отстранении от работы невакцинированных сотрудников.

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