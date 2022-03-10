В Украине срок действия карантина продлен до 31 мая — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В Украине срок действия карантина продлен до 31 мая

Сегодня 16:02Казна и Политика
14
В Украине срок действия карантина продлен до 31 маяВ Украине срок действия карантина продлен до 31 мая
В Украине срок действия карантина и ограничительных противоэпидемических мер по предотвращению распространения коронавируса продлен с 31 марта по 31 мая 2022 года.
Постановление № 229 было принято 23 февраля.
Также, согласно документу, срок разработки порядка ведения реестра COVID-сертификатов в центральной базе данных электронной системы здоровья продлен с 28 февраля по 1 апреля.
«Кроме того, Украина отменила введенный с 3 декабря 2021 запрет на въезд в страну из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что есть «єПідтримку» можно тратить на любые товары.
«Ковидную» тысячу можно отправить на помощь Вооруженным силам Украины или потратить на любые продукты.
Добавим, что Минздрав продолжает обеспечивать поставку кислорода в COVID-больницы. COVID-вакцин в Украине достаточно, но вакцинальную кампанию сдерживают логистические проблемы.
По материалам: Корреспондент.net
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.