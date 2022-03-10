В Украине срок действия карантина продлен до 31 мая — Finance.ua

В Украине срок действия карантина продлен до 31 мая

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В Украине срок действия карантина продлен до 31 мая

В Украине срок действия карантина и ограничительных противоэпидемических мер по предотвращению распространения коронавируса продлен с 31 марта по 31 мая 2022 года.

Постановление № 229 было принято 23 февраля.

Также, согласно документу, срок разработки порядка ведения реестра COVID-сертификатов в центральной базе данных электронной системы здоровья продлен с 28 февраля по 1 апреля.

«Кроме того, Украина отменила введенный с 3 декабря 2021 запрет на въезд в страну из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что есть «єПідтримку» можно тратить на любые товары.

«Ковидную» тысячу можно отправить на помощь Вооруженным силам Украины или потратить на любые продукты.

Добавим, что Минздрав продолжает обеспечивать поставку кислорода в COVID-больницы. COVID-вакцин в Украине достаточно, но вакцинальную кампанию сдерживают логистические проблемы.

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