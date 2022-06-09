В Украине отменены справки об отсутствии судимости и привлечении к уголовной ответственности — Finance.ua
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В Украине отменены справки об отсутствии судимости и привлечении к уголовной ответственности

Сегодня 12:42Личные финансы
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В Украине отменены справки об отсутствии (наличии) судимости и о привлечении к уголовной ответственности.
Об этом сообщил заместитель комитета ВРУ по цифровой трансформации Александр Федиенко.
Официальным документом теперь является выдержка из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости».
Доступ к этой информационно-аналитической системе (ИАС), как и возможность получить выдержу, открыт на портале МВД по ссылке.
Выдержка заверяется электронной печатью службы Единой информационной системы МВД. Каждая выдержка будет содержать QR-код, по которому можно зайти на соответствующую подтверждающую запись в электронных ресурсах ИАС.
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Доступ к ИАС имеют как физлица, так и органы госвласти, учреждения и организации в рамках наделенных полномочий.
Выдержка об отсутствии судимости может понадобиться для:
  • осуществление усыновления;
  • оформления документов в органах социального обеспечения;
  • оформления виз для выезда за границу и подачи в учреждения иностранных государств;
  • оформления на работу;
  • для участия в процедуре закупок и т.д.
По материалам: Finance.ua
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