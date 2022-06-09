В Украине отменены справки об отсутствии судимости и привлечении к уголовной ответственности — Finance.ua

В Украине отменены справки об отсутствии судимости и привлечении к уголовной ответственности

Сегодня 12:42 — Личные финансы

В Украине отменены справки об отсутствии (наличии) судимости и о привлечении к уголовной ответственности.

Об этом сообщил заместитель комитета ВРУ по цифровой трансформации Александр Федиенко.

Официальным документом теперь является выдержка из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости».

Доступ к этой информационно-аналитической системе (ИАС), как и возможность получить выдержу, открыт на портале МВД по ссылке

Выдержка заверяется электронной печатью службы Единой информационной системы МВД. Каждая выдержка будет содержать QR-код, по которому можно зайти на соответствующую подтверждающую запись в электронных ресурсах ИАС.

Доступ к ИАС имеют как физлица, так и органы госвласти, учреждения и организации в рамках наделенных полномочий.

Выдержка об отсутствии судимости может понадобиться для:

осуществление усыновления;

оформления документов в органах социального обеспечения;



оформления виз для выезда за границу и подачи в учреждения иностранных государств;



оформления на работу;



для участия в процедуре закупок и т.д.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.