В Украине отменены справки об отсутствии судимости и привлечении к уголовной ответственности — Finance.ua

В Украине отменены справки об отсутствии (наличии) судимости и о привлечении к уголовной ответственности.
Об этом сообщил заместитель комитета ВРУ по цифровой трансформации Александр Федиенко.
Официальным документом теперь является выдержка из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости».
Доступ к этой информационно-аналитической системе (ИАС), как и возможность получить выдержу, открыт на портале МВД по ссылке.
Выдержка заверяется электронной печатью службы Единой информационной системы МВД. Каждая выдержка будет содержать QR-код, по которому можно зайти на соответствующую подтверждающую запись в электронных ресурсах ИАС.