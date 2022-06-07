Выписку о месте жительства можно получить через «Дію» (инструкция) — Finance.ua
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Выписку о месте жительства можно получить через «Дію» (инструкция)

Сегодня 11:02Личные финансы
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Выписку о месте жительства можно получить через «Дію» (инструкция)Выписку о месте жительства можно получить через «Дію» (инструкция)
Украинцы смогут получить выписку о месте жительства по упрощенной процедуре с помощью портала «Дія».
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федорова в Telegram.
«Цифровизировали одну из самых популярных справок среди украинцев — выписка о месте жительства. Ее уже можно получить на портале „Дія“ всего за 1 мин», — написал министр.

Как получить услугу

Онлайн:
1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина diia.gov.ua с помощью электронной подписи.
2. Проверьте корректность личных данных в пользовательском профиле, обновите их при необходимости.
3. Выберите услугу «Выписка из реестра территориальной громады».
4. Проверьте информацию о местонахождении. Если все правильно — сформируйте выписку.
Выписка формируется в соответствии со сведениями вашей территориальной громады. Эти данные получаются из ведомственной информационной системы Государственной миграционной службы Украины.
Офлайн:
Чтобы получить выписку — обратитесь в орган регистрации по вашему адресу или в ЦПАУ.
Вы получите выписку из реестра территориальной громады о задекларированном или зарегистрированном месте жительства.

Справка Finance.ua:

  • ранее на портале «Дія» заработала услуга декларирования для бизнеса, которая заменит собой получение разрешительных документов типа лицензий, сертификатов, свидетельств, удостоверений и заключений;
  • Словакия, Болгария и Молдова хотят повторить успех «Дія» и внедрить такое приложение;
  • в приложении «Дія» запустили новую функцию, которая позволит украинцам удаленно прислать документы в суд или дистанционно принять участие в судебном заседании.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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По материалам: Finance.ua
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