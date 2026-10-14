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В Украине открыли первые межобластные автобусные маршруты через электронный кабинет перевозчика

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Новый механизм позволяет перевозчикам инициировать открытие маршрутов с учетом реального пассажирского спроса и экономической целесообразности.
Новый механизм позволяет перевозчикам инициировать открытие маршрутов с учетом реального пассажирского спроса и экономической целесообразности.
В Украине по новой цифровой процедуре открыли первые два межобластных автобусных маршрута Одесса-Запорожье и Ковель-Ужгород. Перевозчики инициировали их создание через электронный кабинет, который позволяет подавать документы онлайн.
Соответствующие приказы подписал министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник, сообщает пресс-служба министерства.
В то же время речь идет не о запуске нового транспортного сообщения между городами, а об открытии маршрутов в пределах существующей сети межобластных перевозок по обновленной процедуре.
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Новый механизм позволяет перевозчикам инициировать открытие маршрутов с учетом реального пассажирского спроса и экономической целесообразности.
Для пассажиров это означает более высокое качество сервиса, более современный подвижной состав и больше ответственности перевозчиков. Для государства — прозрачный и понятный рынок, позволяющий более эффективно планировать развитие транспортной системы. Для бизнеса — возможность оперативно открывать маршруты, отвечающие реальным потребностям людей, и планировать инвестиции в развитие перевозок.

Как будет работать новая процедура открытия маршрутов

Благодаря новой системе перевозчики получили возможность выдвигать инициативы по открытию межобластных маршрутов полностью в электронном формате. Весь процесс цифровизован: от подачи документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, до согласования маршрута Национальной полицией и принятия решения организатором перевозок.
Новая процедура позволяет скорее реагировать на изменения пассажирского спроса, развивать маршрутную сеть там, где она нужна людям, а также устраняет лишние административные барьеры для легального бизнеса.
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Теперь перевозчик, который видит спрос на определенном направлении, имеет понятный и доступный инструмент для того, чтобы предложить маршрут, отвечающий потребностям пассажиров и экономически обоснованный.

Когда проведут конкурс на обслуживание маршрутов

Открытие маршрута является первым этапом процедуры. Следующий шаг — проведение открытого электронного конкурса на право его обслуживания. Маршрут будет вынесен на конкурс в течение следующих 45 дней, а принять участие в нем смогут все перевозчики, отвечающие установленным требованиям.
Министерство призывает автомобильных перевозчиков пользоваться новым цифровым инструментом и приобщаться к развитию легального, безопасного и доступного автобусного сообщения в Украине.
В следующем году Министерство также планирует оцифровать все автобусные маршруты.
По материалам:
Finance.ua
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