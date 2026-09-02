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Поезд и автобус в одном сервисе: в Украине готовят мультимодальный билет

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Билеты на автобусы будут продавать через сервисы Укрзализныци
Билеты на автобусы будут продавать через сервисы Укрзализныци
Железнодорожные вокзалы во Львове, Запорожье, Днепре, Бердичеве и Белой Церкви включили в электронный список автостанций Укртрансбезопасности. Это позволит официально открывать автобусные маршруты непосредственно от железнодорожных вокзалов, обустраивать там легальные места для работы автобусных перевозчиков и постепенно убирать стихийные точки посадки и высадки пассажиров возле вокзалов.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.
«Мы работаем над тем, чтобы все пассажирские перевозки были комфортными и предсказуемыми для людей. В то же время, важно, чтобы автостанции и перевозчики работали легально и в правовом поле, а автобусные маршруты формировались в соответствии с требованиями действующего законодательства. Этот вопрос касается безопасности, качества услуг и защиты прав пассажиров», — отметил первый заместитель по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Сергей Деркач.

Билеты на автобусы будут продавать через сервисы Укрзализныци

Следующим этапом должна стать организация продаж билетов на автобусные маршруты через железнодорожные вокзалы и сервисы Укрзализныци.
В перспективе это станет основой для введения мультимодального билета, объединяющего различные виды транспорта в пределах одной поездки. К примеру, пассажир сможет спланировать маршрут поездом и автобусом и приобрести билеты в одном сервисе.
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Железнодорожные вокзалы фактически выполняют функцию транспортных узлов: вокруг них формируется значительный пассажиропоток и спрос на дальнейшие автобусные поездки. В то же время, часть таких перевозок сегодня осуществляется со стихийных мест посадки вблизи вокзалов. Новый подход позволит переводить их в легальную систему — с определенным местом отправления, официальным маршрутом и возможностью приобрести билет.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 1 января 2026 года в Украине вступила в силу единая форма билета для всех видов общественного транспорта. Приказ устанавливает унифицированные требования к билетам для таких видов общественного транспорта:
  • городские и пригородные автобусные маршруты;
  • междугородние и международные автобусные маршруты;
  • трамваи и троллейбусы;
  • метрополитен.
По материалам:
Finance.ua
Укрзализныця
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