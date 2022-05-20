В Украине откроют офис компании Meta, — Федоров

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В Украине откроют офис компании Meta, — Федоров

Украинский контент о войне в Facebook и Instagram будет блокировать меньше, а офис компании Meta, которой принадлежат эти социальные сети, может открыться в Украине уже в ближайшее время.

Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров по итогам встречи с президентом Meta по глобальным вопросам Ником Клеггом.

«Только что встречались с корпорацией Meta, говорили о ситуации с блокировкой украинских медиа, украинских блоггеров, батальона «Азов», — сказал Федоров.

Он заявил, что уже достигли определенных договоренностей и многие решения будут приняты в ближайшее время.

Во время встречи речь шла также о стратегических планах сотрудничества — открытии офиса в Украине.

«Мы уже сформировали стратегические планы для сотрудничества — открытие офиса в Украине, борьбу на информационном фронте, поддержку платформы United24 и прочее», — заявил Федоров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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