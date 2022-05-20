В Украине откроют офис компании Meta, — Федоров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине откроют офис компании Meta, — Федоров

Сегодня 08:13Фондовый рынок
0
В Украине откроют офис компании Meta, — ФедоровВ Украине откроют офис компании Meta, — Федоров
Украинский контент о войне в Facebook и Instagram будет блокировать меньше, а офис компании Meta, которой принадлежат эти социальные сети, может открыться в Украине уже в ближайшее время.
Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров по итогам встречи с президентом Meta по глобальным вопросам Ником Клеггом.
Читайте также
«Только что встречались с корпорацией Meta, говорили о ситуации с блокировкой украинских медиа, украинских блоггеров, батальона «Азов», — сказал Федоров.
Он заявил, что уже достигли определенных договоренностей и многие решения будут приняты в ближайшее время.
Место для вашей рекламы
Во время встречи речь шла также о стратегических планах сотрудничества — открытии офиса в Украине.
«Мы уже сформировали стратегические планы для сотрудничества — открытие офиса в Украине, борьбу на информационном фронте, поддержку платформы United24 и прочее», — заявил Федоров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.