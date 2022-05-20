В Украине откроют офис компании Meta, — Федоров
Сегодня 08:13 — Фондовый рынок В Украине откроют офис компании Meta, — Федоров
Украинский контент о войне в Facebook и Instagram будет блокировать меньше, а офис компании Meta, которой принадлежат эти социальные сети, может открыться в Украине уже в ближайшее время.
Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров по итогам встречи с президентом Meta по глобальным вопросам Ником Клеггом.
«Только что встречались с корпорацией Meta, говорили о ситуации с блокировкой украинских медиа, украинских блоггеров, батальона «Азов», — сказал Федоров.
Он заявил, что уже достигли определенных договоренностей и многие решения будут приняты в ближайшее время.
Во время встречи речь шла также о стратегических планах сотрудничества — открытии офиса в Украине.
«Мы уже сформировали стратегические планы для сотрудничества — открытие офиса в Украине, борьбу на информационном фронте, поддержку платформы United24 и прочее», — заявил Федоров.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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